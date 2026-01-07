Cum arată sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni - Antena Sport

Închide meniul
Cum arată sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni

Home | Fotbal | Cum arată sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni

Cum arată sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni

Dan Roșu Publicat: 7 ianuarie 2026, 9:06

Cum arată sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni

Cupa Africii pe Naţiuni - Profimedia Images

Cote d’Ivoire, campioana en titre, s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, după ce a învins Burkina Faso la scor de forfait, 3-0 (2-0), marţi seara, la Marrakech.

Cote d’Ivoire, calificare lejeră în sferturile Cupei Africii pe Naţiuni

“Elefanţii” s-au impus prin golurile marcate de Amad Diallo (20), atacantul lui Manchester United, Yan Diomande (32), nouă vedetă a echipei RB Leipzig, şi Bazoumana Toure (87), alt tânăr ivorian care joacă în Bundesliga, la Hoffenheim.

Cote d’Ivoire va juca în sferturile de finală cu Egiptul, sâmbătă, la Agadir.

Ivorienii nu vor putea conta în meciul cu “faraonii” pe metronomul Christ Inao Oulai (19 ani), jucător la Trabzonspor, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene.

Programul complet al sferturilor Cupei Africii pe Naţiuni

Vineri 9 ianuarie

  • Senegal – Mali (Tanger, 18:00)
  • Maroc – Camerun (Rabat, 21:00)

Sâmbătă 10 ianuarie

  • Nigeria – Algeria (Marrakech, 18:00)
  • Egipt – Cote d’Ivoire (Agadir, 21:00)

Citește și:

