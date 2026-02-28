Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat o decizie radicală după erorile de arbitraj de la Farul - CFR: „Nu ne mai prezentăm” - Antena Sport

Gigi Becali a intervenit după ce a văzut erorile grave de arbitraj de la partida dintre Farul Constanța și CFR Cluj. Patronul celor de la FCSB este pe punctul de a lua o decizie radicală, în funcție de rezultatul disputei dintre Dinamo și FC Argeș.
Finanțatorul roș-albaștrilor a lansat un avertisment dur, precizând că echipa sa nu se va mai prezenta la ultimele două partide din sezonul regular.
Gigi Becali nu vrea ca FCSB să mai joace ultimele două meciuri
Gigi Becali a intrat în direct după finalul partidei dintre Farul Constanța și CFR Cluj pentru a face acuzații grave în ceea ce privește deciziile de arbitraj luate în favoarea echipei antrenate de Daniel Pancu.
Finanțatorul campioanei României a amenințat că gruparea antrenată de Elias Charalambous nu se va prezenta la ultimele două dispute din sezonul regular, ca semn de protest față de arbitrajul din ultimele runde.
„(n. r. Farul) Ei sunt victimă colaterală, noi suntem victima principală aici. Care sunt consecințele, dar să vedem mâine, că mai avem o șansă. Aș vrea să nu mai jucăm niciun meci dacă nu ne mai prezentăm, în ultimele două meciuri. Dacă sunt doar astea.. Trebuie să fie cineva care să tragă semnalul de alarmă.
Ce să vezi mai mult decât că îl răsucește? Nu e gimnastă jucătorul ăsta, îi duce tricoul din față la spate. Dacă nici aici nu vezi și nu vrei să dai, atunci? Înseamnă că este altceva, cum a spus și Avram. Dacă se ducea la monitor, dădea. Cei din VAR, e ceva în neregulă cu ei. Dacă ăia doi au văzut și nu au chemat, ce deduci?
Sunt niște situații care te lasă mut. Nici nu poți să te superi, nu te poți enerva, că te lasă mut pur și simplu. Gică Popescu nu știa ce să mai zică, cel mai deștept a fost Zicu, care a spus că nu sunt ei, ei sunt victime colaterale.
Pentru aceste două faze, nu ne mai prezentăm două meciuri. Ca să vedem cum se face ea Liga, dacă se întâmplă asta. Vassaras ăsta, el are impuritate? Nimeni nu îl dă afară pe el? Noi ne-am propus să facem fotbal ca să îl propulseze Vassaras pe Burleanu la FIFA și UEFA? A înnebunit toată lumea. Eu sunt vinovat, trebuia să aștept eu astea? Trebuia să bat Argeșul de două ori sau măcar o dată. Trebuia să nu mă egaleze la Rapid, să nu mă bată Metaloglobus”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.
- Neluțu Varga exultă după calificarea CFR-ului în play-off: „Leul de Pancu! O să mă țin de cuvânt cu tot ce le-am promis”
- Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate
- Andrei Cordea rămâne cu picioarele pe pământ, după calificarea CFR-ului în play-off: „Nu sunt în extaz”
- FCSB mai are o singură șansă să se califice în play-off! Toate calculele după victoria CFR-ului
- Ianis Zicu nu a iertat pe nimeni, după Farul – CFR 1-2: „Poate la următoarele meciuri vom avea și VAR. Să le fie rușine!”