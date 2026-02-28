Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat o decizie radicală după erorile de arbitraj de la Farul - CFR: „Nu ne mai prezentăm” - Antena Sport

Gigi Becali a intervenit după ce a văzut erorile grave de arbitraj de la partida dintre Farul Constanța și CFR Cluj. Patronul celor de la FCSB este pe punctul de a lua o decizie radicală, în funcție de rezultatul disputei dintre Dinamo și FC Argeș.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finanțatorul roș-albaștrilor a lansat un avertisment dur, precizând că echipa sa nu se va mai prezenta la ultimele două partide din sezonul regular.

Gigi Becali nu vrea ca FCSB să mai joace ultimele două meciuri

Gigi Becali a intrat în direct după finalul partidei dintre Farul Constanța și CFR Cluj pentru a face acuzații grave în ceea ce privește deciziile de arbitraj luate în favoarea echipei antrenate de Daniel Pancu.

Finanțatorul campioanei României a amenințat că gruparea antrenată de Elias Charalambous nu se va prezenta la ultimele două dispute din sezonul regular, ca semn de protest față de arbitrajul din ultimele runde.

„(n. r. Farul) Ei sunt victimă colaterală, noi suntem victima principală aici. Care sunt consecințele, dar să vedem mâine, că mai avem o șansă. Aș vrea să nu mai jucăm niciun meci dacă nu ne mai prezentăm, în ultimele două meciuri. Dacă sunt doar astea.. Trebuie să fie cineva care să tragă semnalul de alarmă.