Cum l-a numit Florin Răducioiu pe regretatul Mircea Lucescu: “Dacă el nu ar fi fost, nu aș mai fi fost aici”

Bogdan Stănescu Publicat: 9 aprilie 2026, 17:44

Florin Răducioiu i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu

Florin Răducioiu (56 de ani) l-a numit “un om de o cultură extraordinară” pe Mircea Lucescu. Atacantul din Generaţia de Aur a mărturisit că îi datorează lui Mircea Lucescu o mare parte din cariera pe care a avut-o ca jucător.

După ce a fost antrenat de Mircea Lucescu la Dinamo, Răducioiu a lucrat alături de “Il Luce” şi la Brescia. Datorită faptului că a impresionat la Brescia, Răducioiu a prins transferul carierei, la AC Milan, la acea vreme cea mai puternică echipă din lume.

Florin Răducioiu: “Mircea Lucescu ne lasă un patrimoniu unic, din punct de vedere uman, fotbalistic și cultural”

Este un patrimoniu unic pe care îl lasă Mircea Lucescu, din punct de vedere uman, fotbalistic și cultural. Era de o cultură ieșită din comun. Este clar că sunt două aspecte: cel fotbalistic, trofee câștigate datorită inteligenței și viziunii sale, și, pe de altă parte, omul Lucescu.

Era un om de o cultură extraordinară, vorbea 5-6 limbi. Rămânem cu un mentor al multor generații, oameni recunoscători lui, realizați în viață datorită lui. Sunt foarte dureroase aceste zile. Am foarte multe amintiri cu el, poze pe care o să le postez. Am pus ochelarii pentru că sunt foarte emoționat. I-am mulțumit întotdeauna.

Nu am avut cum să-l văd la Istanbul, să vorbesc cu el. Dezamăgirea a fost mare. Dacă el nu ar fi fost, nu aș mai fi fost aici, în fața voastră. Era ultimul său obiectiv, calificarea la Mondial, și ar fi dorit să închidă cariera cu această calificare, care rămâne blestemată. Inima lui, deja șubredă, l-a marcat mult. Știa bine despre ce e vorba, că nu va fi simplu. Din păcate, nu a reușit. Însă nimic nu poate umbri o carieră unică”, a declarat Florin Răducioiu la Arena Naţională.

Mircea Lucescu a murit marţi, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecţioner al României se afla internat la Spitalul Universitar, după ce suferise un infarct în cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia, după meciul cu Turcia şi înaintea partidei cu Slovacia. Trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu a fost depus miercuri, la Arena Naţională, acolo unde va sta şi în această seară. Cei care l-au iubit şi admirat pe Mircea Lucescu îi pot aduce un ultim omagiu la Arena Naţională până joi, la ora 20:00. Înmormântarea lui Mircea Lucescu va avea loc vineri, începând cu ora 10:00, la Biserica Sf. Elefterie, dar accesul va fi limitat la persoane din familie şi prieteni apropiaţi.

Citește și:
Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"
Observator
Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"
De ce Mircea Lucescu va fi îngropat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. Traian Băsescu, prezent la priveghi, a jucat un rol important.
Fanatik.ro
De ce Mircea Lucescu va fi îngropat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. Traian Băsescu, prezent la priveghi, a jucat un rol important. Video
17:20

VIDEO & FOTORămas-bun, Mircea Lucescu! Sicriul fostului selecţioner, depus la Arena Naţională! Rinat Ahmetov a ajuns la stadion
17:03

Rinat Ahmetov a aterizat în România pentru a-și lua rămas-bun de la Mircea Lucescu: “Ar trebui să fiți mândri”
16:56

VideoDinamo şi FCSB au sosit în acelaşi timp la Arena Naţională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
16:51

Video“Mi-au tremurat genunchii” Momentul care l-a copleşit pe Gică Popescu după decesul lui Mircea Lucescu!
16:37

Zeljko Kopic a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu după ce a fost la sicriul său: “Ceva incredibil”
15:43

VideoTraian Băsescu l-a omagiat pe Mircea Lucescu, la 17 ani după ce l-a decorat: “Un singur cuvânt am de spus”
Vezi toate știrile
1 Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion 2 Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu 3 „Nu te vom uita” Moment superb la meciul lui Galatasaray. Ce au făcut jucătorii pentru Lucescu 4 Decizia luată în Turcia, după decesul lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Federaţie 5 Primul nume din fotbalul mondial care și-a anunțat prezența la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Ne vedem” 6 VIDEOCine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu lângă sicriul lui Mircea Lucescu
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit