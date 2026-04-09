Cum l-a numit Florin Răducioiu pe regretatul Mircea Lucescu: “Dacă el nu ar fi fost, nu aș mai fi fost aici”

Florin Răducioiu (56 de ani) l-a numit “un om de o cultură extraordinară” pe Mircea Lucescu. Atacantul din Generaţia de Aur a mărturisit că îi datorează lui Mircea Lucescu o mare parte din cariera pe care a avut-o ca jucător.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a fost antrenat de Mircea Lucescu la Dinamo, Răducioiu a lucrat alături de “Il Luce” şi la Brescia. Datorită faptului că a impresionat la Brescia, Răducioiu a prins transferul carierei, la AC Milan, la acea vreme cea mai puternică echipă din lume.

Florin Răducioiu: “Mircea Lucescu ne lasă un patrimoniu unic, din punct de vedere uman, fotbalistic și cultural”

„Este un patrimoniu unic pe care îl lasă Mircea Lucescu, din punct de vedere uman, fotbalistic și cultural. Era de o cultură ieșită din comun. Este clar că sunt două aspecte: cel fotbalistic, trofee câștigate datorită inteligenței și viziunii sale, și, pe de altă parte, omul Lucescu.

Era un om de o cultură extraordinară, vorbea 5-6 limbi. Rămânem cu un mentor al multor generații, oameni recunoscători lui, realizați în viață datorită lui. Sunt foarte dureroase aceste zile. Am foarte multe amintiri cu el, poze pe care o să le postez. Am pus ochelarii pentru că sunt foarte emoționat. I-am mulțumit întotdeauna.

Nu am avut cum să-l văd la Istanbul, să vorbesc cu el. Dezamăgirea a fost mare. Dacă el nu ar fi fost, nu aș mai fi fost aici, în fața voastră. Era ultimul său obiectiv, calificarea la Mondial, și ar fi dorit să închidă cariera cu această calificare, care rămâne blestemată. Inima lui, deja șubredă, l-a marcat mult. Știa bine despre ce e vorba, că nu va fi simplu. Din păcate, nu a reușit. Însă nimic nu poate umbri o carieră unică”, a declarat Florin Răducioiu la Arena Naţională.