Cum l-a numit Florin Răducioiu pe regretatul Mircea Lucescu: “Dacă el nu ar fi fost, nu aș mai fi fost aici”

Florin Răducioiu (56 de ani) l-a numit “un om de o cultură extraordinară” pe Mircea Lucescu. Atacantul din Generaţia de Aur a mărturisit că îi datorează lui Mircea Lucescu o mare parte din cariera pe care a avut-o ca jucător.
După ce a fost antrenat de Mircea Lucescu la Dinamo, Răducioiu a lucrat alături de “Il Luce” şi la Brescia. Datorită faptului că a impresionat la Brescia, Răducioiu a prins transferul carierei, la AC Milan, la acea vreme cea mai puternică echipă din lume.
Florin Răducioiu: “Mircea Lucescu ne lasă un patrimoniu unic, din punct de vedere uman, fotbalistic și cultural”
„Este un patrimoniu unic pe care îl lasă Mircea Lucescu, din punct de vedere uman, fotbalistic și cultural. Era de o cultură ieșită din comun. Este clar că sunt două aspecte: cel fotbalistic, trofee câștigate datorită inteligenței și viziunii sale, și, pe de altă parte, omul Lucescu.
Era un om de o cultură extraordinară, vorbea 5-6 limbi. Rămânem cu un mentor al multor generații, oameni recunoscători lui, realizați în viață datorită lui. Sunt foarte dureroase aceste zile. Am foarte multe amintiri cu el, poze pe care o să le postez. Am pus ochelarii pentru că sunt foarte emoționat. I-am mulțumit întotdeauna.
Nu am avut cum să-l văd la Istanbul, să vorbesc cu el. Dezamăgirea a fost mare. Dacă el nu ar fi fost, nu aș mai fi fost aici, în fața voastră. Era ultimul său obiectiv, calificarea la Mondial, și ar fi dorit să închidă cariera cu această calificare, care rămâne blestemată. Inima lui, deja șubredă, l-a marcat mult. Știa bine despre ce e vorba, că nu va fi simplu. Din păcate, nu a reușit. Însă nimic nu poate umbri o carieră unică”, a declarat Florin Răducioiu la Arena Naţională.
Mircea Lucescu a murit marţi, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecţioner al României se afla internat la Spitalul Universitar, după ce suferise un infarct în cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia, după meciul cu Turcia şi înaintea partidei cu Slovacia. Trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu a fost depus miercuri, la Arena Naţională, acolo unde va sta şi în această seară. Cei care l-au iubit şi admirat pe Mircea Lucescu îi pot aduce un ultim omagiu la Arena Naţională până joi, la ora 20:00. Înmormântarea lui Mircea Lucescu va avea loc vineri, începând cu ora 10:00, la Biserica Sf. Elefterie, dar accesul va fi limitat la persoane din familie şi prieteni apropiaţi.
