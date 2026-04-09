Inginerul de curse al lui Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, va părăsi Red Bull pentru McLaren în 2028!

Max Verstappen şi inginerul lui de curse, Gianpiero Lambiase / Profimedia Images

Inginerul de curse al lui Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, o va părăsi pe Red Bull în 2028 și va merge la McLaren, acolo unde va ocupa funcția de director de curse.

Lambiase îşi va duce până la capăt contractul pe care îl are cu Red Bull, până în 2028, dar nu-l va prelungi, urmând să treacă la rivala lui Red Bull, McLaren.

Inginerul de curse al lui Verstappen va pleca în 2028 la McLaren

Lambiase a colaborat cu Verstappen încă din 2016, atunci când olandezul a fost promovat la Red Bull, venind de la Toro Rosso.

Lambiase şi-a început cariera în Formula 1 ca inginer de date pentru echipa Jordan în 2005. A devenit inginer de curse odată cu apariția echipei Force India, după care s-a mutat pe aceeaşi poziţie la Red Bull, în 2015.

A început să colaboreze ca inginer de curse la Red Bull cu Daniil Kvyat, după care, în 2016, a devenit inginerul de curse al lui Verstappen.