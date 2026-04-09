Inginerul de curse al lui Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, va părăsi Red Bull pentru McLaren în 2028!

Inginerul de curse al lui Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, o va părăsi pe Red Bull în 2028 și va merge la McLaren, acolo unde va ocupa funcția de director de curse.
Lambiase îşi va duce până la capăt contractul pe care îl are cu Red Bull, până în 2028, dar nu-l va prelungi, urmând să treacă la rivala lui Red Bull, McLaren.
Lambiase a colaborat cu Verstappen încă din 2016, atunci când olandezul a fost promovat la Red Bull, venind de la Toro Rosso.
Lambiase şi-a început cariera în Formula 1 ca inginer de date pentru echipa Jordan în 2005. A devenit inginer de curse odată cu apariția echipei Force India, după care s-a mutat pe aceeaşi poziţie la Red Bull, în 2015.
A început să colaboreze ca inginer de curse la Red Bull cu Daniil Kvyat, după care, în 2016, a devenit inginerul de curse al lui Verstappen.
Recent, a preluat și rolul de șef al departamentului de curse la Red Bull, continuând, în acelaşi timp, să fie inginerul de curse al lui Verstappen. Verstappen a cucerit 4 titluri mondiale cu Lambiase ca inginer de curse.
„Oracle Red Bull Racing confirmă că Gianpiero Lambiase va părăsi echipa în 2028, când expiră contractul său actual. «GP» este un membru valoros al echipei, căreia i s-a alăturat în 2015.
Până la plecarea sa planificată, «GP» își continuă rolurile de șef al departamentului de curse și de inginer de curse pentru Max Verstappen. Echipa și el sunt pe deplin dedicați să îmbunătăţească palmaresul nostru deja solid”, a transmis Red Bull într-un comunicat, potrivit formula1.com.
Odată cu trecerea lui la McLaren, Lambiase, ca director de curse, va prelua unele dintre atribuţiile directorului echipei, Andrea Stella.
„McLaren Racing are plăcerea să anunțe că Gianpiero Lambiase se va alătura echipei McLaren Mastercard Formula 1 în calitate de Director de Curse, raportând Directorului de Echipă, Andrea Stella.
Rolul de Director de Curse există deja în structura echipei, cu conducerea generală a echipei de curse. Aceste atribuții sunt gestionate în prezent de Andrea Stella, pe lângă rolul său de Director de Echipă.
Lambiase este cea mai recentă angajare menită să consolideze și să sprijine rezerva de talente existentă la McLaren Mastercard, reafirmând în același timp angajamentul pe termen lung al echipei de a-și confirma poziția de echipă câștigătoare a Campionatului.
Capacitatea echipei de a atrage și asigura talente de top, precum Lambiase și, anterior, Rob Marshall și Will Courtenay, alături de păstrarea și promovarea persoanelor cu talent deja existente în echipă, este o dovadă a viziunii strategice și a culturii care sunt integrate în echipa McLaren Mastercard F1 sub conducerea lui Zak Brown și Andrea Stella, ambii având contracte pe termen lung.
Echipa așteaptă cu nerăbdare să-l primească pe Gianpiero Lambiase când contractul său actual se va încheia, nu mai târziu de 2028”, a transmis McLaren, într-un comunicat.
