Lovitură pentru Istvan Kovacs! Barcelona a anunțat că depune plângere împotriva sa: “Se întâmplă prea des”

Rafa Yuste, omul care ocupă funcția de președinte interimar al Barcelonei, a anunțat că formația catalană urmează să depună o plângere împotriva lui Istvan Kovacs, ca urmare a deciziilor de arbitraj care i-au înfuriat pe elevii lui Flick în duelul din sferturile UCL cu Atletico Madrid. Zvonurile legate de decizia radicală a trupei “blaugrana” începuseră să apară imediat după meci, iar acum vestea a devenit oficială.

Barcelona a fost învinsă de Atletico Madrid în turul sferturilor Ligii Campionilor, scor 0-2, la capătul unui meci în care catalanii au acuzat mai multe faze de arbitraj. Formația “blaugrana” s-a plâns de decizia luată de Istvan Kovacs în minutul 54, atunci când Juan Musso, portarul lui Atletico Madrid, i-a pasat în careu lui Marc Pubill. Apărătorul madrilenilor a crezut că el trebuie să repună mingea în joc, deşi făcuse asta deja goalkeeper-ul, a atins balonul cu mingea şi ulterior a pasat.

Istvan Kovacs nu a intervenit, deşi Barcelona a cerut penalty şi al doilea galben pentru Marc Pubill. Nici cei din camera VAR nu l-au atenţionat pe arbitrul român.

O altă fază controversată care i-a lăsat stupefiați pe catalani s-a întâmplat în minutul 44, când Cubarsi a fost eliminat pentru o intrare la Giuliano Simeone. Deși Kovacs a arătat inițial cartonașul galben, a fost chemat la VAR de colegii săi, după care și-a schimbat decizia și a dat direct “roșu”.

Barcelona îi face plângere lui Kovacs

La o zi distanță de la eșecul lui Atletico, Barcelona a anunțat prin vocea lui Rafa Yuste că urmează să îi facă o plângere lui Istvan Kovacs. Din declarațiile președintelui interimar reiese că vor fi vizați și cei din camera VAR, acolo unde s-au aflat neamțul Christian Dingert și portughezul Tiago Martins.