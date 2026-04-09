Andrei Nicolae Publicat: 9 aprilie 2026, 18:43

Lovitură pentru Istvan Kovacs! Barcelona a anunțat că depune plângere împotriva sa: Se întâmplă prea des

Istvan Kovacs, în timpul unui meci / Getty Images

Rafa Yuste, omul care ocupă funcția de președinte interimar al Barcelonei, a anunțat că formația catalană urmează să depună o plângere împotriva lui Istvan Kovacs, ca urmare a deciziilor de arbitraj care i-au înfuriat pe elevii lui Flick în duelul din sferturile UCL cu Atletico Madrid. Zvonurile legate de decizia radicală a trupei “blaugrana” începuseră să apară imediat după meci, iar acum vestea a devenit oficială.

Barcelona a fost învinsă de Atletico Madrid în turul sferturilor Ligii Campionilor, scor 0-2, la capătul unui meci în care catalanii au acuzat mai multe faze de arbitraj. Formația “blaugrana” s-a plâns de decizia luată de Istvan Kovacs în minutul 54, atunci când Juan Musso, portarul lui Atletico Madrid, i-a pasat în careu lui Marc Pubill. Apărătorul madrilenilor a crezut că el trebuie să repună mingea în joc, deşi făcuse asta deja goalkeeper-ul, a atins balonul cu mingea şi ulterior a pasat.

Istvan Kovacs nu a intervenit, deşi Barcelona a cerut penalty şi al doilea galben pentru Marc Pubill. Nici cei din camera VAR nu l-au atenţionat pe arbitrul român.

O altă fază controversată care i-a lăsat stupefiați pe catalani s-a întâmplat în minutul 44, când Cubarsi a fost eliminat pentru o intrare la Giuliano Simeone. Deși Kovacs a arătat inițial cartonașul galben, a fost chemat la VAR de colegii săi, după care și-a schimbat decizia și a dat direct “roșu”.

Barcelona îi face plângere lui Kovacs

La o zi distanță de la eșecul lui Atletico, Barcelona a anunțat prin vocea lui Rafa Yuste că urmează să îi facă o plângere lui Istvan Kovacs. Din declarațiile președintelui interimar reiese că vor fi vizați și cei din camera VAR, acolo unde s-au aflat neamțul Christian Dingert și portughezul Tiago Martins.

Cu resursele tehnice și electronice pe care le avem în societate, cum este VAR-ul, nu înțeleg cum un penalty așa clar, în opinia mea, nu a fost acordat împotriva lui Atletico Madrid. Spun asta cu tot respectul pentru toată lumea. Fie că e intenționat sau nu, faza e clară ca lumina zilei.

Noi, cei din club, luăm în considerare să emitem o plângere. Nu putem uita, uneori memoria e foarte scurtă, că ceva similiar ni s-a întâmplat în cupă pe stadionul lui Atletico. Trebuie să denunțăm, pentru că altfel nu vor exista îmbunătățiri. Toată lumea face greșeli, dar se întâmplă prea des și nu putem trece cu vederea“, a spus președintele interimar al Barcelonei, potrivit marca.com.

Nu e prima dată când Barcelona ia o măsură drastică de acest gen, în contextul în care a mai luat o astfel de decizie tot după un meci cu Atletico Madrid din acest sezon, cel din manșa tur a semifinalelor Cupei Regelui, încheiat 4-0 pentru formația lui Simeone.

