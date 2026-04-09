Home | Extra | Cine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu lângă sicriul lui Mircea Lucescu

Cine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu lângă sicriul lui Mircea Lucescu

Dan Roșu Publicat: 9 aprilie 2026, 15:04

Comentarii
Răzvan Lucescu - Antena Sport

Familia Lucescu este una extrem de respectată în Turcia, după ce Mircea Lucescu a făcut itorie pentru fotbalul turc, antrenând Galatasaray, Beşiktaş, dar şi naţionala.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta este motivul pentru care Ismail Er, un cunoscut jurnalist turc, i-a pupat mâna lui Il Luce, atunci când acesta a susţinut conferinţa de presă înaintea meciului Turcia – România 1-0.

Jurnalistul de la Hurriyet a ajuns în România pentru a-şi lua adio de la Il Luce şi a repetat gestul şi atunci când l-a văzut pe fiul acestuia, Răzvan Lucescu.

Mai întâi, Ismail Er i-a arătat o poză pe telefon cu momentul în care şi-a arătat aprecierea pentru Mircea Lucescu şi apoi i-a pupat mâna şi antrenorului de la PAOK.

Fatih Terim, mesaj superb pentru Mircea Lucescu

În ciuda rivalității, respectul a dominat. Iar Fatih Terim a transmis un mesaj superb după anunțul morții lui Mircea Lucescu.

Reclamă
Reclamă

„Dragă Mircea,

Nu e ușor să scriu aceste rânduri.

Dar, ca doi oameni ai fotbalului care și-au petrecut aproape întreaga viață între liniile terenului, cu mirosul unic al ierbii și sub presiuni pe care nu toți le cunosc, povestea asta merită spusă până la capăt, fără să rămână în tăcere.

Exasperat de o familie de români care i-a ocupat ilegal casa, un francez a decis să o demoleze
Reclamă

În jumătatea de secol care a trecut, s-au schimbat oameni, epoci, fotbalul, lumea întreagă. Dar pasiunea ta pentru fotbal nu s-a diminuat niciodată. Am fost propoziții diferite ale aceleiași povești. Aceleași bucurii, tristeți, furtuni, dezamăgiri. Am câștigat, am pierdut, am fost criticați, felicitați, înțeleși și uneori deloc înțeleși. Cred că ceea ce ne-a legat cel mai mult a fost loialitatea față de acest joc.

Poate că destinul te-a adus pentru ultima oară în Istanbul, locul pe care îl iubeai atât de mult, tocmai din acest motiv. Acesta este un rămas-bun clădit pe respect. Ai făcut dreptate fotbalului până la capăt. Nu doar pentru România sau Turcia, ci pentru acest joc în sine. Și știu că, oriunde vei fi, nu-ți vei lua ochii de la fotbal.

Odihnește-te în pace, prietene”, a scris Fatih Terim.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
