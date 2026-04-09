Cine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu lângă sicriul lui Mircea Lucescu

Familia Lucescu este una extrem de respectată în Turcia, după ce Mircea Lucescu a făcut itorie pentru fotbalul turc, antrenând Galatasaray, Beşiktaş, dar şi naţionala.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta este motivul pentru care Ismail Er, un cunoscut jurnalist turc, i-a pupat mâna lui Il Luce, atunci când acesta a susţinut conferinţa de presă înaintea meciului Turcia – România 1-0.

Cine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu

Jurnalistul de la Hurriyet a ajuns în România pentru a-şi lua adio de la Il Luce şi a repetat gestul şi atunci când l-a văzut pe fiul acestuia, Răzvan Lucescu.

Mai întâi, Ismail Er i-a arătat o poză pe telefon cu momentul în care şi-a arătat aprecierea pentru Mircea Lucescu şi apoi i-a pupat mâna şi antrenorului de la PAOK.

Fatih Terim, mesaj superb pentru Mircea Lucescu

În ciuda rivalității, respectul a dominat. Iar Fatih Terim a transmis un mesaj superb după anunțul morții lui Mircea Lucescu.