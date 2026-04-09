Dan Roșu Publicat: 9 aprilie 2026, 12:22

Cum i-a adus Mircea Lucescu lui Şahtior Doneţk un profit de 197 milioane de euro. 7 transferuri stelare

Mircea Lucescu a câştigat 22 de trofee în perioada 2004-2016, în care a antrenat-o pe Şahtior Doneţk. Cifrele sunt însă impresionante şi atunci când vorbim despre transferurile care i-au adus clubului un profit spectaculos.

Astfel, Rinat Ahmetov a avut un profit de 197 de milioane de euro de pe urma a şapte transferuri făcute în perioada menţionată mai sus. Cel mai important a fost cel al lui Fred. Adus la 20 de ani în Ucraina pentru 15 milioane de euro, a plecat în 2018 la Manchester United, pentru 59 de milioane de euro

7 transferuri spectaculoase sub comanda lui Mircea Lucescu, la Şahtior Doneţk

  • Fred – adus la 20 de ani pe 15 milioane de euro şi vândut la Manchester United pentru 59 de milioane de euro
  • Alex Teixeira – adus la 19 ani pentru 6 milioane de euro şi vândut la Jiangsu FC pe 50 de milioane de euro
  • Fernandinho – adus la 20 de ani pentru 8 milioane de euro şi vândut la Manchester City pentru 40 de milioane de euro
  • Willian – adus la 19 ani pentru 14 milioane de euro şi vândut la Anzhi Makhachkala pentru 35 de milioane de euro
  • Douglas Costa – adus la 19 ani pentru 8 milioane de euro şi vândut la Bayern Munchen pentru 30 de milioane de euro
  • Henrikh Mkhitaryan – adus la 21 de ani pe 6 milioane de euro şi vândut la Borussia Dortmund pentru 27 de milioane de euro
  • Luiz Adriano – adus la 19 ani pentru 3 milioane de euro şi vândut la AC Milan pentru 14 milioane de euro

Doar din aceste 7 transferuri, Şahtior Doneţk a avut un profit de 197 de milioane de euro.

35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în calitate de antrenor. 22 dintre ele au fost adjudecate alături de Şahtior Doneţk, iar 3 alături de Dinamo Kiev.

Rinat Akhmetov şi-a anunţat prezenţa pe Arena Naţională pentru a-şi lua rămas-bun de la Mircea Lucescu.

