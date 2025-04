Ştefan Baiaram, discurs războinic după eliminarea din Cupa României: "Avem un singur obiectiv, să luăm campionatul!" - Antena Sport

Ştefan Baiaram a avut un discurs războinic după eliminarea din Cupa României. Atacantul Universităţii Craiova a dat un gol superb în partida cu CFR Cluj, dar echipa sa a fost eliminată la loviturile de departajare.

Cele două rvale se vor întâlni şi luni, într-un meci care poate decide cine se va bate cu FCSB la titlu. Ştefan Baiaram a spus că singurul obiectiv de acum încolo este să câştige campionatul.

Ştefan Baiaram a anunţat că vrea titlul

„Consider că am făcut un joc foarte bun. Fiecare a dat tot ce a avut mai bun, dar penalyt-urile sunt o loterie. Sunt sigur că meciul următor ne va răsplăti. A fost un meci echilibrat, cu ocazii de ambele părţi. Şansa nu a fost de partea noastră. Eu consider că fiecare jucător care a intrat a dat maxim. Acum avem un singur obiectiv, să luăm campioantul. Suntem jucători cu caractere puternice. Pe plan personal sunt mulţumit, îmi doream să iau cupa, să iau un trofeu şi sper să îl câştig„, a spus Ştefan Baiaram la digisport.ro.

CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1 (5-3 d.l.d.). Ardelenii s-au calificat dramatic în semifinalele Cupei României

CFR Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României la fotbal, după ce a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 5-3, la loviturile de departajare, joi seara, pe teren propriu, într-un meci din sferturile de finală în care scorul a fost egal, 1-1, atât după cele 90 de minute regulamentare, cât și după prelungiri.

Universitatea a deschis scorul în Gruia, prin Ștefan Baiaram (50), cu un șut la vinclu, dar clujenii au egalat prin Mohammed Kamara (59), lansat de Emerllahu.