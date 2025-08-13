Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: "Transparenţă şi consultare" - Antena Sport

Liga Profesionistă de Fotbal a emis miercuri un comunicat prin care a prezentat noua procedură de lucru. Totul a pornit de la modificarea unui pasaj din ROAF (Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice), asta după ce patronul celor de la FCSB s-a plâns de faptul că nu îl poate pune pe lista de Liga 1 pe Malcom Edjouma fără a apela la un artificiu, acela de a rezilia contractul jucătorului şi de a semna unul nou imediat.

După ce Becali s-a plâns în spaţiul public, FRF şi LPF au modificat acest pasaj, în regim de urgenţă. Rapid şi Universitatea Craiova au contestat modul în care acest lucru s-a făcut, celelalte cluburi nefiind consultate, iar Dan Şucu a cerut chiar demisia lui Gino Iorgulescu, preşedintele LPF.

LPF a anunţat o nouă procedură de lucru

Marţi a avut loc Adunarea Generală a LPF, iar miercuri, Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat o nouă procedură de lucru, pentru a evita episoade precum cele de la începutul săptămânii:

“1. Transparență și consultare obligatorie înaintea votului în organisme colective de decizie – În cazul deciziilor cu impact global asupra tuturor cluburilor afiliate la LPF, inclusiv în cadrul voturilor din organismele colective de decizie (Adunări Generale, Comitete Executive, Comitete de Urgență), orice propunere va fi transmisă spre analiză și dezbatere tuturor cluburilor membre, înainte de a fi exprimat votul.

2. Mandatarea reprezentanților în Comitetul Executiv/Comitetul de Urgență al FRF – În privința deciziilor cu impact direct asupra cluburilor din SuperLiga României, membrii Comitetului Executiv / Comitetului de Urgență al FRF, care reprezintă aceste cluburi, își vor exprima votul doar după consultarea prealabilă a tuturor cluburilor și vor respecta voința majorității.