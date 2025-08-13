Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Cincinnati. Iga Swiatek i-a oprit parcursul lăudabil din SUA - Antena Sport

Închide meniul
Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Cincinnati. Iga Swiatek i-a oprit parcursul lăudabil din SUA

Andrei Nicolae Publicat: 13 august 2025, 19:32

Sorana Cîrstea - Iga Swiatek / Colaj Profimedia

Sorana Cîrstea a fost eliminată în faza optimilor de la Cincinnati, după ce a fost eliminată de Iga Swiatek în două seturi. Românca a cedat într-o oră și 34 de minute cu scorul de 4-6, 3-6.

În sferturile de finală, Swiatek va da peste Ekaterina Alexandrova sau Anna Kalinskaya.

Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 4-6, 3-6

UPDATE Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 4-6, 3-6: Swiatek tranșează partida și o învinge pe Cîrstea în optimile de la Cincinnati după o oră și 34 de minute.

UPDATE Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 4-6, 2-4: Cîrstea reușește să câștige un game pe serviciul lui Swiatek și se apropie la un singur break de poloneză.

UPDATE Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 4-6, 1-4: Fostul lider mondial face încă un break și se apropie și mai mult de calificarea în sferturi.

UPDATE Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 4-6, 1-2: Sorana nu își poate menține serviciul și Swiatek face din nou break-ul.

UPDATE Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 4-6, 1-1: Cîrstea răspunde formidabil și face rebreak-ul fără să piardă vreun punct pe serviciul polonezei.

UPDATE Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 4-6, 0-1: Românca începe setul al doilea în ton cu primul și își pierde serviciul.

A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulăA evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
UPDATE Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 4-6: Poloneza își adjudecă setul după un ultim game extrem de disputat. Deși nu a avut minge de break, Sorana i-a provocat probleme polonezei când a condus cu 30-15 și când scorul era 40-40.

UPDATE Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 4-5: Cîrstea încă nu reușește să aibă vreo minge de break în fața lui Swiatek. Poloneza urmează să servească pentru primul set al partidei.

UPDATE Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 2-4: Românca nu își mai pierde serviciul, însă nu reușește să se apropie de șansa de a face rebreak-ul momentan. Swiatek rămâne în avantaj.

UPDATE Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 0-1: Poloneza a început perfect duelul din optimi și a făcut break-ul pe serviciul româncei.

Update: A început partida de la Cincinnati.

Sorana a trecut pe rând în primele trei tururi de la Cincinnati de Donna Vekic (55 WTA), Magdalena Frech (28 WTA) și Yue Yuan (98 WTA) pentru a ajunge în faza optimilor. Toate victoriile au venit după trei seturi, iar cea mai impresionantă a fost cea împotriva polonezei care era cap de serie 22.

De cealaltă parte, Swiatek a beneficiat de un prim tur liber prin prisma poziției din clasament, după care în runda a doua a trecut de Anastasia Potapova (45 WTA) în minimum de seturi. În șaisprezecimi, sextupla campioană de Grand Slam a beneficiat de abandonul Martei Kostyuk și nu a jucat, astfel că poloneza a apucat să dispute momentan un singur meci la turneul de calibru WTA 1000.

Swiatek și Cîrstea s-au întâlnit până acum de patru ori, iar în toate duelurile fostul lider mondial a ieșit învingătoare. Ultimul duel dintre cele două a avut loc la Madrid 2024, unde poloneza s-a impus cu 6-1, 6-1, după o oră și 18 minute de joc.

Cîrstea va lupta astfel astăzi pentru prima sa victorie în fața lui Swiatek și un loc în sferturile de la Cincinnati. Meciul va avea loc astăzi de la 18:00.

