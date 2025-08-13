Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Cincinnati. Iga Swiatek i-a oprit parcursul lăudabil din SUA - Antena Sport

Sorana Cîrstea a fost eliminată în faza optimilor de la Cincinnati, după ce a fost eliminată de Iga Swiatek în două seturi. Românca a cedat într-o oră și 34 de minute cu scorul de 4-6, 3-6.
În sferturile de finală, Swiatek va da peste Ekaterina Alexandrova sau Anna Kalinskaya.
Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 4-6, 3-6
UPDATE Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 4-6, 2-4: Cîrstea reușește să câștige un game pe serviciul lui Swiatek și se apropie la un singur break de poloneză.
UPDATE Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 4-6, 1-4: Fostul lider mondial face încă un break și se apropie și mai mult de calificarea în sferturi.
UPDATE Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 4-6, 1-2: Sorana nu își poate menține serviciul și Swiatek face din nou break-ul.
UPDATE Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 4-6, 1-1: Cîrstea răspunde formidabil și face rebreak-ul fără să piardă vreun punct pe serviciul polonezei.
UPDATE Sorana Cîrstea – Iga Swiatek 4-6, 0-1: Românca începe setul al doilea în ton cu primul și își pierde serviciul.