Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"A sclipit!" Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB - Drita 3-2: "Cel mai mult" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | “A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”

“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”

Publicat: 7 august 2025, 23:51

Comentarii
A sclipit! Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: Cel mai mult

Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat că nu a avut emoţii în meciul cu Drita, chiar dacă echipa sa a obţinut victoria în minutul 90+4. Campioana României s-a impus cu 3-2, după ce a revenit de la o-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Toate golurile campioanei României au fost marcate în repriza a doua. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în prelungiri, din penalty.

Daniel Bîrligea şi Adrian Şut, remarcaţii lui Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2

La finalul partidei, Gigi Becali a fost impresionat de Adrian Şut, despre care a spus că a strălucit în în repriza a doua. De asemenea, el a apreciat şi prestaţia lui Daniel Bîrligea:

“Mingea numai la noi, ce emoţii să am. N-aveam niciun gest de emoţie că nu marcăm vreun gol. M-am gândit că e mingea la noi. Nu mai vreau să vorbesc, dar dacă te scoate o echipă d-asta, e doar ghinion. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea, e echipa pe care încep s-o recunosc. Şi-a revenit George Popescu. Dar cel mai mult mi-a plăcut că şi-a revenit Bîrligea. Chiricheş prea lent. Şut, în a doua repriză, a sclipit. Şi-a cam revenit.”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.

Fază controversată de FCSB – Drita! VAR-ul a validat golul contestat de campioana României

Drita a deschis scorul pe Arena Naţională în minutul 7, prin Tusha, în timp ce Manaj a majorat diferenţa în minutul 50. Golul din debutul reprizei secunde a fost analizat însă minute bune de VAR, dar arbitrul a validat în cele din urmă reuşita.

Reclamă
Reclamă

Krasniqi a centrat pentru Manaj în minutul 50. El a deviat spre poarta lui Ştefan Târnovanu, dar portarul campioanei României a blocat. În alergare, Manaj a atins mingea cu mâna, iar balonul a intrat în poartă.

Cei de la FCSB au contestat reuşita kosovarilor, iar faza a fost analizată cu atenţie în cabina VAR. După câteva minute, arbitrul a validat golul, spre surprinderea celor de la FCSB.

FCSB a pierdut ultimele patru meciuri. Seria negativă a început în Macedonia de Nord, cu Shkendija. De atunci, FCSB a mai pierdut cu Farul, returul cu Shkendija şi derby-ul cu Dinamo. Tot în acest sezon, FCSB a mai pierdut şi returul cu Inter Club d’Escaldes.

Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedintePreţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
Reclamă

Singurele victorii ale echipei lui Elias Charalambous din acest sezon au fost cele din Supercupa României, contra lui CFR Cluj, scor 2-1, şi de la Ploieşti, cu Petrolul, în etapa a doua a Ligii 1, scor 1-0.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Turistă din Anglia, revoltată după ce a ajuns într-o staţiune a litoralului românesc. "Este o ruşine"
Observator
Turistă din Anglia, revoltată după ce a ajuns într-o staţiune a litoralului românesc. "Este o ruşine"
Returul Drita – FCSB NU se vede la TV! Duelul din Europa League va fi transmis pe Voyo
Fanatik.ro
Returul Drita – FCSB NU se vede la TV! Duelul din Europa League va fi transmis pe Voyo
0:49 8 aug.
Mirel Rădoi, discurs ferm după Univ. Craiova – Trnava 3-0: “Am face cea mai mare greşeală”. Ce conflict a existat pe stadion
0:36 8 aug.
Ștefan Baiaram, mesaj de luptă după 3-0 cu Spartak Trnava: “Ne dorim să intrăm într-o cupă europeană!”
0:27 8 aug.
Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2
0:15 8 aug.
Adrian Șut, mesaj pentru contestatari după FCSB – Drita 3-2: “Sunt obișnuit să fiu criticat!”
0:10 8 aug.
“E bucurie în Bănie”. Mihai Rotaru, euforic după ce Universitatea Craiova a dat recital cu Spartak Trnava
0:10 8 aug.
VideoDaniel Bîrligea a început să plângă după FCSB – Drita 3-2: “A fost o perioadă puţin mai grea”
Vezi toate știrile
1 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 2 Revenire importantă la Dinamo. Fotbalistul care n-a prins vreun minut în noul sezon poate debuta cu Metaloglobus 3 CFR Cluj nu va mai ține un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Anunțul lui Cristi Balaj 4 Clubul care a cerut la UEFA să ţină un moment de reculegere pentru Ion Iliescu 5 FCSB – Drita 3-2. Revenire spectaculoasă a campioanei. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+4 6 Motivul incredibil pentru care Dennis Politic joacă foarte puţin la FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutărileCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutările