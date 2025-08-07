"A sclipit!" Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB - Drita 3-2: "Cel mai mult" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat că nu a avut emoţii în meciul cu Drita, chiar dacă echipa sa a obţinut victoria în minutul 90+4. Campioana României s-a impus cu 3-2, după ce a revenit de la o-2.

Toate golurile campioanei României au fost marcate în repriza a doua. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în prelungiri, din penalty.

Daniel Bîrligea şi Adrian Şut, remarcaţii lui Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2

La finalul partidei, Gigi Becali a fost impresionat de Adrian Şut, despre care a spus că a strălucit în în repriza a doua. De asemenea, el a apreciat şi prestaţia lui Daniel Bîrligea:

“Mingea numai la noi, ce emoţii să am. N-aveam niciun gest de emoţie că nu marcăm vreun gol. M-am gândit că e mingea la noi. Nu mai vreau să vorbesc, dar dacă te scoate o echipă d-asta, e doar ghinion. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea, e echipa pe care încep s-o recunosc. Şi-a revenit George Popescu. Dar cel mai mult mi-a plăcut că şi-a revenit Bîrligea. Chiricheş prea lent. Şut, în a doua repriză, a sclipit. Şi-a cam revenit.”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.

Fază controversată de FCSB – Drita! VAR-ul a validat golul contestat de campioana României

Drita a deschis scorul pe Arena Naţională în minutul 7, prin Tusha, în timp ce Manaj a majorat diferenţa în minutul 50. Golul din debutul reprizei secunde a fost analizat însă minute bune de VAR, dar arbitrul a validat în cele din urmă reuşita.