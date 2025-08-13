Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un fost antrenor de la FCSB îi sare în apărare lui Laurențiu Reghecampf: "De asta ne-am apucat de meseria asta" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Un fost antrenor de la FCSB îi sare în apărare lui Laurențiu Reghecampf: “De asta ne-am apucat de meseria asta”

Un fost antrenor de la FCSB îi sare în apărare lui Laurențiu Reghecampf: “De asta ne-am apucat de meseria asta”

Andrei Nicolae Publicat: 13 august 2025, 19:00

Comentarii
Un fost antrenor de la FCSB îi sare în apărare lui Laurențiu Reghecampf: De asta ne-am apucat de meseria asta

Laurenţiu Reghecampf, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Laurențiu Reghecampf a semnat în această vară cu sudanezii de la Al-Hilal Omdurman, o decizie care nu a fost privită cu ochi buni de o parte din lumea sportului. Deși are contestatari, tehnicianul de 49 de ani și-a găsit și un “aliat”, acesta fiind Toni Petrea, fostul său secund de la FCSB care a avut și două mandate ca principal pentru clubul patronat de Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Omul care a cucerit Cupa României din 2020 alături de “roș-albaștri” nu înțelege persoanele care îl critică pe “Reghe” pentru decizia sa.

Toni Petrea: “Știu ce înseamnă să stai pe margine o perioadă”

Antrenorul care a pregătit-o ultima dată în cariera pe “U” Cluj a dezvăluit că nu a apucat încă să vorbesacă alături de Reghecampf după semnarea contractului cu Al-Hilal Omdurman. Petrea este de părere că alegerea făcută de “Reghe” nu trebuie criticată și e convins că antrenorul de 49 de ani a avut multe argumente bune în decizia luată.

Am urmărit ceea ce s-a scris în ultimele zile. Nu am vorbit până acum cu Laur. Este o decizie pe care fiecare și-o asumă. Cred că a avut mai multe argumente pro ca să accepte această ofertă. Am văzut că toată lumea își dă cu părerea, dar nu este normal.

Și eu sunt antrenor și știu ce înseamnă să stai pe margine o perioadă și să îți dorești să revii în circuit. De asta ne-am apucat de meseria asta. Nu e normal să criticăm o decizie de a merge la o anumită echipă. Eu îi urez mult succes, să dea Dumnezeu să aibă rezultate cât mai bune“, a spus Petrea, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

După ce a semnat cu cei de la Al-Hilal Omdurman, Reghecampf a fost blamat pentru modul în care a ales să meargă într-o țară care e marcată de un război civil în derulare, de foamete și condiții sanitare precare. “Reghe” și Petrea au colaborat pe banca FCSB-ului, dar și a celor de la Al-Hilal, Litex Lovech, Al-Wahda și Al-Wasl.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că iubita lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
Observator
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că iubita lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
19:42
Elias Charalambous știe cum va aborda meciul dintre FCSB și Drita: “Să marcăm, nu să apărăm rezultatul”
19:37
Adrian Şut, mesaj de luptă înainte de Drita – FCSB: “Vrem să dăm tot ce avem mai bun!”
19:32
Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Cincinnati. Iga Swiatek i-a oprit parcursul lăudabil din SUA
19:23
Jucătorii de la PSG, mesaje după plecarea lui Gianluigi Donnarumma! Ce au scris pe rețelele de socializare
19:13
Venus Williams va juca la US Open la 45 de ani. Dubla campioană din SUA a primit wildcard
18:52
Motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj! Anunțul lui Cristi Balaj: “Are o problemă”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 3 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 4 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 5 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 6 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”