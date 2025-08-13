Un fost antrenor de la FCSB îi sare în apărare lui Laurențiu Reghecampf: "De asta ne-am apucat de meseria asta" - Antena Sport

Laurențiu Reghecampf a semnat în această vară cu sudanezii de la Al-Hilal Omdurman, o decizie care nu a fost privită cu ochi buni de o parte din lumea sportului. Deși are contestatari, tehnicianul de 49 de ani și-a găsit și un “aliat”, acesta fiind Toni Petrea, fostul său secund de la FCSB care a avut și două mandate ca principal pentru clubul patronat de Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Omul care a cucerit Cupa României din 2020 alături de “roș-albaștri” nu înțelege persoanele care îl critică pe “Reghe” pentru decizia sa.

Toni Petrea: “Știu ce înseamnă să stai pe margine o perioadă”

Antrenorul care a pregătit-o ultima dată în cariera pe “U” Cluj a dezvăluit că nu a apucat încă să vorbesacă alături de Reghecampf după semnarea contractului cu Al-Hilal Omdurman. Petrea este de părere că alegerea făcută de “Reghe” nu trebuie criticată și e convins că antrenorul de 49 de ani a avut multe argumente bune în decizia luată.

“Am urmărit ceea ce s-a scris în ultimele zile. Nu am vorbit până acum cu Laur. Este o decizie pe care fiecare și-o asumă. Cred că a avut mai multe argumente pro ca să accepte această ofertă. Am văzut că toată lumea își dă cu părerea, dar nu este normal.

Și eu sunt antrenor și știu ce înseamnă să stai pe margine o perioadă și să îți dorești să revii în circuit. De asta ne-am apucat de meseria asta. Nu e normal să criticăm o decizie de a merge la o anumită echipă. Eu îi urez mult succes, să dea Dumnezeu să aibă rezultate cât mai bune“, a spus Petrea, potrivit digisport.ro.