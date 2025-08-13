Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Elias Charalambous știe cum va aborda meciul dintre FCSB și Drita: "Să marcăm, nu să apărăm rezultatul" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Elias Charalambous știe cum va aborda meciul dintre FCSB și Drita: “Să marcăm, nu să apărăm rezultatul”

Elias Charalambous știe cum va aborda meciul dintre FCSB și Drita: “Să marcăm, nu să apărăm rezultatul”

Andrei Nicolae Publicat: 13 august 2025, 19:42

Comentarii
Elias Charalambous știe cum va aborda meciul dintre FCSB și Drita: Să marcăm, nu să apărăm rezultatul

Elias Charalambous, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

FCSB o înfruntă joi pe Drita în returul “dublei” din preliminariile Europa League, după ce în primul meci echipa lui Elias Charalambous s-a impus cu 3-2. Cu o zi înainte de partida din Kosovo, antrenorul “roș-albaștrilor” a prefațat duelul și a vorbit despre presiunea care se regăsește la clubul patronat de Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre FCSB și Drita din turul 3 preliminar Europa League va avea loc joi, de la ora 21:00.

Elias Charalambous: “Știm cine suntem”

Managerul de 44 de ani a susținut o conferință de presă premergătoare partidei retur cu cei de la Drita și a dezvăluit că ambele echipe au șanse la calificare. În plus, cipriotul a spus că nu va proteja victoria la un gol distanță din tur și că va căuta ca jucătorii săi să mai marcheze.

În plus, Charalambous s-a arătat încântat de primirea echipei sale în Kosovo și a vorbit și despre presiunea care s-a creat în jurul echipei ca urmare a startului slab de sezon. În campionat, FCSB are trei eșecuri la rând, în timp ce în cupele europene are trei înfrângeri.

Avem un meci greu mâine în fața unei echipe organizate, bune. Chiar dacă am câștigat primul meci, cel de mâine este de 50/50, ne așteptăm la un meci greu. Am analizat primul meci, am văzut cum putem soluționa problemele, am primit două goluri ușoare din punctul meu de vedere, deci mâine trebuie să eliminăm greșelile. Trebue să avem pasiune, energie în jocul nostru. Avem în minte că trebuie să marcăm, nu venim aici să ne apărăm rezultatul.

Reclamă
Reclamă

Primele noastre impresii (n.r. despre primirea lor în Kosovo) sunt fantastice. De când am pășit în țară, totul a fost perfect, oamenii ne-au binevenit în cel mai bun mod, până acum avem doar cuvinte bune.

Echipa trebuie să aibă mereu încredere, suntem un club mare și am arătat în multe momente că în momente dificile putem schimba situația și asta fac echipele mari. Repet, mâine înfruntăm un adversar foarte dificil, trebuie să fim serioși în joc.

Există presiune la club în fiecare zi. Vrem să câștigăm toate meciurile, știm că nu am început foarte bine sezonul acesta. Știm că fiecare încearcă să creeze diverse atmosfere pe lângă club, dar știm cine suntem, echipa a arătat cine este, am încercat să facem lucrurile cum știm noi.

A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulăA evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
Reclamă

Ador să trăiesc sub presiune, jucătorilor le place, dacă nu le plăceau, nu ar fi fost aici. Dacă vrei să fii la acest club, trebuie să trăiești sub presiune. Vom juca pentru ei (n.r. suporteri) mâine, gândul nostru va fi la ei. Energia lor va fi la noi“, a spus Charalambous la conferința de presă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
Observator
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
20:30
Mirel Rădoi, semnal de alarmă înaintea returului cu Spartak Trnava: “Am face o mare greșeală!”
20:23
Elias Charalambous a făcut anunțul despre Darius Olaru înainte de FCSB – Drita
20:16
20 de milioane de euro pentru Dan Șucu! Genoa, lovitură în mercato
19:37
Adrian Şut, mesaj de luptă înainte de Drita – FCSB: “Vrem să dăm tot ce avem mai bun!”
19:32
Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Cincinnati. Iga Swiatek i-a oprit parcursul lăudabil din SUA
19:23
Jucătorii de la PSG, mesaje după plecarea lui Gianluigi Donnarumma! Ce au scris pe rețelele de socializare
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 3 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 4 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 5 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 6 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”