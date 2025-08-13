Elias Charalambous știe cum va aborda meciul dintre FCSB și Drita: "Să marcăm, nu să apărăm rezultatul" - Antena Sport

FCSB o înfruntă joi pe Drita în returul “dublei” din preliminariile Europa League, după ce în primul meci echipa lui Elias Charalambous s-a impus cu 3-2. Cu o zi înainte de partida din Kosovo, antrenorul “roș-albaștrilor” a prefațat duelul și a vorbit despre presiunea care se regăsește la clubul patronat de Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre FCSB și Drita din turul 3 preliminar Europa League va avea loc joi, de la ora 21:00.

Elias Charalambous: “Știm cine suntem”

Managerul de 44 de ani a susținut o conferință de presă premergătoare partidei retur cu cei de la Drita și a dezvăluit că ambele echipe au șanse la calificare. În plus, cipriotul a spus că nu va proteja victoria la un gol distanță din tur și că va căuta ca jucătorii săi să mai marcheze.

În plus, Charalambous s-a arătat încântat de primirea echipei sale în Kosovo și a vorbit și despre presiunea care s-a creat în jurul echipei ca urmare a startului slab de sezon. În campionat, FCSB are trei eșecuri la rând, în timp ce în cupele europene are trei înfrângeri.

“Avem un meci greu mâine în fața unei echipe organizate, bune. Chiar dacă am câștigat primul meci, cel de mâine este de 50/50, ne așteptăm la un meci greu. Am analizat primul meci, am văzut cum putem soluționa problemele, am primit două goluri ușoare din punctul meu de vedere, deci mâine trebuie să eliminăm greșelile. Trebue să avem pasiune, energie în jocul nostru. Avem în minte că trebuie să marcăm, nu venim aici să ne apărăm rezultatul.