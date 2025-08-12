"E completă!" Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: "Înainte nu mi-aş fi dat seama" - Antena Sport

Simona Halep a vorbit despre jucătoarea preferată din circuitul WTA. Retrasă la începutul acestui an, la Transylvania Open, dubla câştigătoare de Grand Slam a dezvăluit că poloneza Iga Swiatek este o jucătoare pe care o apreciază.

Românca a dezvăluit că nu urmăreşte foarte mult tenis, dar se uită din când în când la meciuri. În ceea ce o priveşte pe Iga Swiatek, Halep o consideră pe poloneză o jucătoare completă.

Iga Swiatek, favorita Simonei Halep în circuitul WTA: “Analizez nişte lucruri pe care înainte nu le analizam niciodată”

Halep apreciază aşezarea în teren a polonezei şi amodul în care se lasă pe picioare. Simona Halep a mai dezvăluit şi faptul că acum analizează lucruri pe care îniante nu le analiza, pe vremea când era jucătoare.

“Nu urmăresc foarte mult, dar din când în când mă mai uit la meciuri. Îmi place Swiatek pentru că e completă. Am văzut şi finala de la Wimbledon. Are o aşezare foarte bună, se lasă pe picioare foarte bine.

Analizez nişte lucruri pe care înainte nu le analizam niciodată (n.r. râde). Mi s-a părut puternică. Înainte, dacă m-ai fi pus să vorbesc despre asta, nu mi-aş fi dat seama”, a declarat Simona Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.