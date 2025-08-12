"E completă!" Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: "Înainte nu mi-aş fi dat seama" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 12 august 2025, 11:32

Simona Halep a vorbit despre jucătoarea preferată din circuitul WTA. Retrasă la începutul acestui an, la Transylvania Open, dubla câştigătoare de Grand Slam a dezvăluit că poloneza Iga Swiatek este o jucătoare pe care o apreciază.

Românca a dezvăluit că nu urmăreşte foarte mult tenis, dar se uită din când în când la meciuri. În ceea ce o priveşte pe Iga Swiatek, Halep o consideră pe poloneză o jucătoare completă.

Iga Swiatek, favorita Simonei Halep în circuitul WTA: “Analizez nişte lucruri pe care înainte nu le analizam niciodată”

Halep apreciază aşezarea în teren a polonezei şi amodul în care se lasă pe picioare. Simona Halep a mai dezvăluit şi faptul că acum analizează lucruri pe care îniante nu le analiza, pe vremea când era jucătoare.

“Nu urmăresc foarte mult, dar din când în când mă mai uit la meciuri. Îmi place Swiatek pentru că e completă. Am văzut şi finala de la Wimbledon. Are o aşezare foarte bună, se lasă pe picioare foarte bine.

Analizez nişte lucruri pe care înainte nu le analizam niciodată (n.r. râde). Mi s-a părut puternică. Înainte, dacă m-ai fi pus să vorbesc despre asta, nu mi-aş fi dat seama”, a declarat Simona Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Simona Halep şi Iga Swiatek s-au întâlnit de patru ori, ambele câştigând câte două partide. Primele două meciuri au avut loc la Roland Garros, în 2019 şi 2020. Dacă în 2019, Halep s-a impus cu 6-1, 6-0, poloneza şi-a luat revanşa un an mai târziu, când s-a impus cu 6-1, 6-2.

Tot în optimi, la fel care primele două partide, dar la Australian Open 2021, Halep s-a impus în singurul meci dintre cele două care a ajuns în decisiv, scor 3-6, 6-1, 6-4. Ultima întâlnire dintre cele două a avut loc în semifinalele de la Indian Wells 2022, acolo unde Swiatek s-a impus cu 7-6,(6), 6-4.

Anul acesta, Simona Halep a fost prezentă în Loja Regală, la finala de la Wimbledon. Atunci, Iga Swiatek a scris istorie, după ce a învins-o pe Amanda Anisimova în ultimul act cu 6-0, 6-0.

În ceea ce o priveşte pe Iga Swiatek, poloneza se pregăteşte să întâlnească o altă româncă în optimile de finală de Cincinnati. Sorana Cîrstea se va lupta pentru un loc în sferturile de finală ale turneului din Ohio.

