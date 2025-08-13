Jucătorii de la PSG, mesaje după plecarea lui Gianluigi Donnarumma! Ce au scris pe rețelele de socializare - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorii de la PSG, mesaje după plecarea lui Gianluigi Donnarumma! Ce au scris pe rețelele de socializare

Alex Ioniță Publicat: 13 august 2025, 19:23

Jucătorii de la PSG, mesaje după plecarea lui Gianluigi Donnarumma! Ce au scris pe rețelele de socializare

Gianluigi Donnarumma / Profimedia Images

Vestiarul lui Paris Saint-Germain regretă plecarea lui Gianluigi Donnarumma, mai mulţi fotbalişti ai campioanei Franţei şi a Europei aducându-i un omagiu portarului italian pe reţelele de socializare, scrie site-ul eurosport.fr.



După ce nu a fost convocat pentru meciul din Supercupa Europei de miercuri seară, cu Tottenham, Donnarumma şi-a luat rămas bun de la PSG într-un mesaj postat pe reţelele de socializare. Ulterior, mai mulţi jucători, care au împărtăşit viaţa de zi cu zi a italianului la Paris, i-au transmis mesaje publice de simpatie, arătând rolul esenţial pe care l-a jucat în vestiar.

Jucătorii de la PSG au transmis mesaje după plecarea lui Gianluigi Donnarumma

“Mulţumesc pentru tot, numărul unu”, a scris Ousmane Dembele cu trei emoji-uri în formă de inimă. “Cel mai bun, mulţumesc, Gigio”, a răspuns Desire Doue, care a marcat de două ori în finala Ligii Campionilor. “Uno di noi” (“unul dintre ai noştri”, în italiană), a scris Achraf Hakimi, notează agerpres.ro.

Kylian Mbappe, care a jucat alături de Gianluigi Donnarumma la Paris între 2021 şi 2024, a postat o inimă sub mesajul fostului milanez.

În fine, într-o conferinţă de presă, căpitanul Marquinhos “i-a mulţumit lui Gigio din adâncul inimii”. El a adăugat: “Ceea ce a făcut sezonul trecut a fost incredibil. Datorită lui am ajuns în finală şi am câştigat acest trofeu. Trebuie să-i mulţumim pentru munca depusă. Este un prieten foarte bun, un om foarte bun şi un lider foarte bun în vestiar.”

Luis Enrique a spus totul despre plecarea lui Donnarumma de la PSG: “Sunt 100% responsabil”

Gianluigi Donnarumma, portarul lui PSG, a plecat de la campioana Europei. Italianul a intrat în ultimul an de contract cu formaţia pariziană şi a refuzat propunerile venite din partea conducerii pentru prelungirea înţelegerii. Astfel, el a primit un ultimatum: fie îşi prelungeşte contractul, fie pleacă.

Spaniolul Luis Enrique Martinez, antrenorul lui Paris Saint-Germain, a dezvăluit marţi că decizia de a renunţa la portarul italian Gianluigi Donnarumma este 100% a sa, scrie EFE.

“Gigio este un portar excepţional şi, ca persoană, este şi mai excepţional. Totuşi, acum la PSG am nevoie de un portar cu caracteristici diferite; de aceea l-am transferat pe Chevalier, a declarat Enrique într-o conferinţă de presă la Udine, unde PSG va înfrunta Tottenham în Supercupa Europei. Aceasta este viaţa unui fotbalist de top. Sunt 100% responsabil pentru această decizie dificilă. Dacă ar fi uşor, oricine ar lua-o. Aceste decizii au legătură cu profilul portarului de care are nevoie echipa mea”.

Donnarumma, care juca la Paris din 2021, cu o mare contribuţie la câştigarea Ligii Campionilor, a ajuns acum la un acord cu Manchester City, conform presei.

