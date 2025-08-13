Adrian Şut, mesaj de luptă înainte de Drita - FCSB: "Vrem să dăm tot ce avem mai bun!" - Antena Sport

Adrian Șut a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei Drita – FCSB. În cadrul acesteia, jucătorul a transmis un mesaj de luptă și a explicat că elevii lui Elias Charalambous se gândesc doar la calificarea în play-off-ul Europa League.
În manșa tur, FCSB a revenit dramatic de la 0-2 și s-a impus cu scorul de 3-2, în fața celor de la Drita. Astfel, campioana României pleacă cu prima șansă la calificare, înaintea returului din Kosovo, care este programat joi, de la ora 21:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Adrian Şut a transmis un mesaj de luptă înainte de Drita – FCSB
Înaintea partidei retur cu Drita, Adrian Șut a explicat că jucătorii de la FCSB nu se gândesc la un eventual duel în play-off-ul Conference League. Mijlocașul a transmis că roș-albaștrii și-au propus să îi facă fericiți pe fani și să obțină o calificare fără emoții în play-off-ul Europa League, acolo unde s-ar putea duela cu scoțienii de la Aberdeen.
“(n.r. Cât de important e meciul acesta?) Este un meci important, ne poate ajuta să intrăm într-o grupă europeană, ăsta este primul obiectiv. Suntem focusați să obținem un rezultat bun aici, pentru a ne califica.
Am încercat să pregătim destul de bine acest meci. Noi încercăm de la meci la meci să nu primim gol, dar uneori nu îți reușește. Cred că o să fim mai motivați și mai concentrați începând de mâine. Am analizat ce am făcut greșit, sperăm ca mâine să nu mai facem aceleași greșeli.
Este foarte important pentru noi să trecem mai departe, să jucăm pentru calificarea în Europa League.
Cred că în toate meciurile suntem concentrați, uneori nu îți ies toate lucrurile pe teren. Eu sper ca mâine să avem cel mai bun joc al nostru, din acest sezon, și să ne calificăm fără emoții.
Lipsa fanilor noștri contează. Am citit că o să vină cam 10.000 la ei, nu știu dacă este adevărat, dar, în comparație cu ce atmosferă avem noi acasă, nu cred că trebuie să vorbim de frică, nu cred că o să facă o atmosferă mai frumoasă decât cea de la noi.