Adrian Şut, mesaj de luptă înainte de Drita - FCSB: "Vrem să dăm tot ce avem mai bun!" - Antena Sport

Noi am fost tot timpul uniți, chiar dacă au fost momente grele. Este cel mai important, să ieșim împreună cu fruntea sus.

(n.r. Cât de importantă e revenirea lui Darius Olaru?) Cu siguranță, este foarte important pentru noi, este căpitanul echipei. O să fie un ajutor pentru noi.

Noi vrem să dăm tot ce avem mai bun, să ne calificăm. Nu ne gândim că mai avem o șansă în Conference League, nu există asta. Am avut un prim obiectiv, Champions League-ul, nu am reușit să îl îndeplinim. Acum vom încerca să ne calificăm în Europa League.

Nu cred că vom face nimic diferit. Fiecare jucător are obiceiurile lui, nu cred că trebuie să schimbăm mare lucru pentru că nu am avut rezultate. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun și la meci să fim pregătiți, să facem față.

Cu siguranță, rezultatele nu au fost cel mai bune și au fost dezamăgitoare pentru fanii noștri. Le mulțumim că au fost alături de noi și sperăm ca, până la finalul sezonului, să le aducem doar bucurie.”, a spus Adrian Șut, la conferința de presă.

Avertisment pentru cei de la FCSB! Ce îi aşteaptă la returul cu Drita: “Duel teribil”

Avertisment pentru cei de la FCSB înaintea returului cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League. Campioana lui Elias Charalambous s-a impus la limită, scor 3-2, în prima manșă, dar o aşteaptă un meci extrem de dificil. În tur, cei de la FCSB au revenit de la 0-2, după dubla lui Daniel Bîrligea şi reuşita lui Daniel Graovac.

Duelul pentru play-off-ul Europa League va avea loc la Priştina. Câştigătoarea se va bate pentru un loc în grupă cu scoţienii de la Aberdeen.

Kosovarii își pun mari speranțe în returul cu FCSB, mai ales după ce au văzut că favorițiilor pot prelua conducerea. În tur, Drita avea 2-0 pe tabelă, la un moment dat, dar campioana României a revenit spectaculos și a păstrat victoria de partea sa. Acum, presa din Kosovo anunță o atmosferă incendiară la meciul Drita – FCSB.

“Drita – FCSB se va juca joi seară, la Priștina. Este manșa retur din runda a treia de calificare a Europa League. Pe Arena Națională, echipa din România a revenit și a câștigat cu 3:2 după ce fusese condusă cu 2:0.

Va fi un duel teribil în Kosovo, având în vedere că FCSB trece printr-o criză majoră de rezultate. În plus, peste 10 mii de kosovari vor exercita o presiune maximă asupra echipei lui Gigi Becali, care nu va avea suporteri români. Conform „protocolului”, așa cum nu au fost kosovari în primul meci, nici în meciul retur nu vor fi români.

Atmosfera va fi electrizantă pe stadionul „Fadil Vokrri” joi seară. Stadionul are o capacitate de 13.980 de locuri. Este folosit și de echipa națională a Kosovo. România a jucat și a câștigat cu Kosovo cu 3:0 la Pristina, în septembrie 2024. Meciul s-a disputat în Liga Națiunilor”, au scris kosovarii.