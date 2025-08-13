Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Şut, mesaj de luptă înainte de Drita - FCSB: "Vrem să dăm tot ce avem mai bun!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Adrian Şut, mesaj de luptă înainte de Drita – FCSB: “Vrem să dăm tot ce avem mai bun!”

Adrian Şut, mesaj de luptă înainte de Drita – FCSB: “Vrem să dăm tot ce avem mai bun!”

Alex Ioniță Publicat: 13 august 2025, 19:37

Comentarii
Adrian Şut, mesaj de luptă înainte de Drita – FCSB: Vrem să dăm tot ce avem mai bun!

FOTO: AntenaSport

Adrian Șut a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei Drita – FCSB. În cadrul acesteia, jucătorul a transmis un mesaj de luptă și a explicat că elevii lui Elias Charalambous se gândesc doar la calificarea în play-off-ul Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În manșa tur, FCSB a revenit dramatic de la 0-2 și s-a impus cu scorul de 3-2, în fața celor de la Drita. Astfel, campioana României pleacă cu prima șansă la calificare, înaintea returului din Kosovo, care este programat joi, de la ora 21:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Adrian Şut a transmis un mesaj de luptă înainte de Drita – FCSB

Înaintea partidei retur cu Drita, Adrian Șut a explicat că jucătorii de la FCSB nu se gândesc la un eventual duel în play-off-ul Conference League. Mijlocașul a transmis că roș-albaștrii și-au propus să îi facă fericiți pe fani și să obțină o calificare fără emoții în play-off-ul Europa League, acolo unde s-ar putea duela cu scoțienii de la Aberdeen.

“(n.r. Cât de important e meciul acesta?) Este un meci important, ne poate ajuta să intrăm într-o grupă europeană, ăsta este primul obiectiv. Suntem focusați să obținem un rezultat bun aici, pentru a ne califica.

Am încercat să pregătim destul de bine acest meci. Noi încercăm de la meci la meci să nu primim gol, dar uneori nu îți reușește. Cred că o să fim mai motivați și mai concentrați începând de mâine. Am analizat ce am făcut greșit, sperăm ca mâine să nu mai facem aceleași greșeli.

Reclamă
Reclamă

Este foarte important pentru noi să trecem mai departe, să jucăm pentru calificarea în Europa League.

Cred că în toate meciurile suntem concentrați, uneori nu îți ies toate lucrurile pe teren. Eu sper ca mâine să avem cel mai bun joc al nostru, din acest sezon, și să ne calificăm fără emoții.

Lipsa fanilor noștri contează. Am citit că o să vină cam 10.000 la ei, nu știu dacă este adevărat, dar, în comparație cu ce atmosferă avem noi acasă, nu cred că trebuie să vorbim de frică, nu cred că o să facă o atmosferă mai frumoasă decât cea de la noi.

A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulăA evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
Reclamă

Noi am fost tot timpul uniți, chiar dacă au fost momente grele. Este cel mai important, să ieșim împreună cu fruntea sus.

(n.r. Cât de importantă e revenirea lui Darius Olaru?) Cu siguranță, este foarte important pentru noi, este căpitanul echipei. O să fie un ajutor pentru noi.

Noi vrem să dăm tot ce avem mai bun, să ne calificăm. Nu ne gândim că mai avem o șansă în Conference League, nu există asta. Am avut un prim obiectiv, Champions League-ul, nu am reușit să îl îndeplinim. Acum vom încerca să ne calificăm în Europa League.

Nu cred că vom face nimic diferit. Fiecare jucător are obiceiurile lui, nu cred că trebuie să schimbăm mare lucru pentru că nu am avut rezultate. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun și la meci să fim pregătiți, să facem față.

Cu siguranță, rezultatele nu au fost cel mai bune și au fost dezamăgitoare pentru fanii noștri. Le mulțumim că au fost alături de noi și sperăm ca, până la finalul sezonului, să le aducem doar bucurie.”, a spus Adrian Șut, la conferința de presă.

Avertisment pentru cei de la FCSB! Ce îi aşteaptă la returul cu Drita: “Duel teribil”

Avertisment pentru cei de la FCSB înaintea returului cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League. Campioana lui Elias Charalambous s-a impus la limită, scor 3-2, în prima manșă, dar o aşteaptă un meci extrem de dificil. În tur, cei de la FCSB au revenit de la 0-2, după dubla lui Daniel Bîrligea şi reuşita lui Daniel Graovac.

Duelul pentru play-off-ul Europa League va avea loc la Priştina. Câştigătoarea se va bate pentru un loc în grupă cu scoţienii de la Aberdeen.

Kosovarii își pun mari speranțe în returul cu FCSB, mai ales după ce au văzut că favorițiilor pot prelua conducerea. În tur, Drita avea 2-0 pe tabelă, la un moment dat, dar campioana României a revenit spectaculos și a păstrat victoria de partea sa. Acum, presa din Kosovo anunță o atmosferă incendiară la meciul Drita – FCSB.

“Drita – FCSB se va juca joi seară, la Priștina. Este manșa retur din runda a treia de calificare a Europa League. Pe Arena Națională, echipa din România a revenit și a câștigat cu 3:2 după ce fusese condusă cu 2:0.

Va fi un duel teribil în Kosovo, având în vedere că FCSB trece printr-o criză majoră de rezultate. În plus, peste 10 mii de kosovari vor exercita o presiune maximă asupra echipei lui Gigi Becali, care nu va avea suporteri români. Conform „protocolului”, așa cum nu au fost kosovari în primul meci, nici în meciul retur nu vor fi români.

Atmosfera va fi electrizantă pe stadionul „Fadil Vokrri” joi seară. Stadionul are o capacitate de 13.980 de locuri. Este folosit și de echipa națională a Kosovo. România a jucat și a câștigat cu Kosovo cu 3:0 la Pristina, în septembrie 2024. Meciul s-a disputat în Liga Națiunilor”, au scris kosovarii.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
Observator
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
20:30
Mirel Rădoi, semnal de alarmă înaintea returului cu Spartak Trnava: “Am face o mare greșeală!”
20:23
Elias Charalambous a făcut anunțul despre Darius Olaru înainte de FCSB – Drita
20:16
20 de milioane de euro pentru Dan Șucu! Genoa, lovitură în mercato
19:42
Elias Charalambous știe cum va aborda meciul dintre FCSB și Drita: “Să marcăm, nu să apărăm rezultatul”
19:32
Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Cincinnati. Iga Swiatek i-a oprit parcursul lăudabil din SUA
19:23
Jucătorii de la PSG, mesaje după plecarea lui Gianluigi Donnarumma! Ce au scris pe rețelele de socializare
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 3 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 4 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 5 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 6 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”