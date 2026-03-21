De ce Gică Hagi a decis să nu mai antreneze la Farul: “Să dăm o prospețime minții”

Gică Hagi a decis să nu mai antreneze la Farul Constanţa şi i-a lăsat pe Zicu în locul lui. “Regele” spune că o pauză era necesară pentru a se reîncărca cu energie, dar şi pentru a analiza ce se mai întâmplă nou în fotbalul mondial.

“Mi-am dorit această pauză. Asta e important, că mi-am dorit această pauză, era necesară, e necesară din când în când. Am mai făcut-o încă o dată. Toate lucrurile care se petrec în lume și în fotbal nu mai sunt ca înainte, totul e mai rapid, mai iute. Din când în când ne mai trebuie câte o pauză ca să dăm o prospețime minții. Să analizăm, să reflectăm, să vedem din afară cum mai e. Ca să poți după aceea să te încarci și să mergi înainte”, a declarat hagi pentru Pro Sport.

Recent, Gică Hagi a renunţat şi la pachetul majoritar de acţiuni de la Farul. Anunţul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului, iar Gică Popescu a preluat 70% din acţiuni, în timp ce Hagi, Rivaldinho şi Ciprian Marica vor avea câte 10%. Cel mai probabil, după meciul cu Turcia, Gică Hagi va fi noul selecţioner al României.