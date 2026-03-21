Home | Fotbal | De ce Gică Hagi a decis să nu mai antreneze la Farul: “Să dăm o prospețime minții”

De ce Gică Hagi a decis să nu mai antreneze la Farul: “Să dăm o prospețime minții”

Radu Constantin Publicat: 21 martie 2026, 11:40

De ce Gică Hagi a decis să nu mai antreneze la Farul: Să dăm o prospețime minții

Gică Hagi a decis să nu mai antreneze la Farul Constanţa şi i-a lăsat pe Zicu în locul lui. “Regele” spune că o pauză era necesară pentru a se reîncărca cu energie, dar şi pentru a analiza ce se mai întâmplă nou în fotbalul mondial.

“Mi-am dorit această pauză. Asta e important, că mi-am dorit această pauză, era necesară, e necesară din când în când. Am mai făcut-o încă o dată. Toate lucrurile care se petrec în lume și în fotbal nu mai sunt ca înainte, totul e mai rapid, mai iute. Din când în când ne mai trebuie câte o pauză ca să dăm o prospețime minții. Să analizăm, să reflectăm, să vedem din afară cum mai e. Ca să poți după aceea să te încarci și să mergi înainte”, a declarat hagi pentru Pro Sport.

Recent, Gică Hagi a renunţat şi la pachetul majoritar de acţiuni de la Farul. Anunţul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului, iar Gică Popescu a preluat 70% din acţiuni, în timp ce Hagi, Rivaldinho şi Ciprian Marica vor avea câte 10%. Cel mai probabil, după meciul cu Turcia, Gică Hagi va fi noul selecţioner al României.

Domeniul tot mai căutat de viitori studenţi români. Au salariu din facultate și job garantat după absolvire
Daniel Pancu a luat decizia în ceea ce privește contractul cu CFR Cluj. „E vorba despre 200.000 de euro”. Exclusiv
