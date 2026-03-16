Gică Hagi i-a cedat lui Gică Popescu pachetul majoritar de acțiuni de la Farul

Gică Hagi i-a cedat lui Gică Popescu pachetul majoritar al acţiunilor de la Farul. Anunţul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului, cei doi oferind şi primele declaraţii. Baciul va avea 70% din acţiuni, în timp ce Hagi, Rivaldinho şi Ciprian Marica vor avea câte 10%.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, Gică Hagi are drumul liber spre naţionala României, pe care sunt şanse extrem de mari să o preia de la Mircea Lucescu. Asta pentru că regulamentul nu i-ar fi permis să fie selecţioner, în cazul în care era acţionar majoritar în cadrul unui club.

“Clubul Farul Constanța anunță preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către Gheorghe Popescu, în urma unei decizii asumate și dorite de Gheorghe Hagi. Această schimbare vine firesc, după ce Gheorghe Hagi a spus deschis, de multe ori, că își dorește să renunțe la pachetul majoritar pentru a reveni, cu toată energia, la ceea ce iubește cel mai mult: antrenoratul.

După anii de excepție petrecuți la cârma echipei noastre, cu performanțe istorice, emoții și momente memorabile, Gheorghe Hagi face un pas în spate din zona decizională pentru a se concentra din nou 100% la munca din teren și pentru a accepta și alte provocări din lumea sportului pe care îl iubește de o viață.

„Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele”, este mesajul lui Gheorghe Hagi.