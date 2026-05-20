Home | Fotbal | Liga 1 | Peluza Cătălin Hîldan nu renunţă la protest! Ce se va întâmpla la barajul lui Dinamo pentru Conference League

Peluza Cătălin Hîldan nu renunţă la protest! Ce se va întâmpla la barajul lui Dinamo pentru Conference League

Alex Masgras Publicat: 20 mai 2026, 17:56

Comentarii
Peluza Cătălin Hîldan nu renunţă la protest! Ce se va întâmpla la barajul lui Dinamo pentru Conference League

Fanii lui Dinamo, înaintea meciului cu FC Argeş, în afara stadionului Arcul de Triumf / Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Peluza Cătălin Hîldan a anunţat, miercuri, că menţine protestul faţă de noua siglă a clubului, astfel că la meciul de baraj al echipei Dinamo pentru Conference League suporterii vor intra în minutul 10.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo – FCSB / FC Botoșani, finala barajului pentru calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Conference League, va avea loc vineri, 29 mai, de la ora 20:30.

PCH continuă protestul: “Vom intra în minutul 10 al partidei”

“Astăzi, 20.05.2026, s-a confirmat când şi unde vom juca meciul de baraj pentru calificarea în Conference League. Astfel, acest meci va avea loc vineri, 29.05.2026, pe stadionul “Arcul de Triumf” şi va fi jucat împotriva câştigătoarei dintre FCSB – FC Botoşani.

Peluza Cătălin Hîldan va menţine protestul împotriva noii sigle a clubului nostru exact ca la meciul cu CFR Cluj, astfel, vom intra tot în minutul 10 al partidei.

Cine vine în peluză trebuie să se supună acestor reguli pentru a asigura o constanţă şi o poziţie fermä faţä de problemele legate de identitatea vizuală a lui Dinamo!

Reclamă
Reclamă

DINAMO SUNTEM NOI!”, se arată în comunicatul PCH.

Dinamo a anunţat la începutul lunii că va schimba sigla clubului începând cu data de 1 iulie. De atunci, suporterii şi-au arătat nemulţumirea prin mesaje postate pe paginile de Facebook, ei cerând ca noua siglă să fie adoptată cu transparenţă şi cu acordul fanilor.

Dinamo și-a asigurat deja prezența în finala barajului, după ce a încheiat sezonul pe locul 4 în play-off. „Câinii” așteaptă acum să afle adversara dintre FCSB și FC Botoșani.

Vremea se schimbă radical. Alerte de ploi, vijelii și coduri galbene de vânt până sâmbătă în toată țaraVremea se schimbă radical. Alerte de ploi, vijelii și coduri galbene de vânt până sâmbătă în toată țara
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
Observator
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
România, drum infernal pentru Campionatul European! UEFA a schimbat radical preliminariile Euro și Liga Națiunilor. Care e „grupa morții” pe care o vom avea la fiecare tragere la sorți
Fanatik.ro
România, drum infernal pentru Campionatul European! UEFA a schimbat radical preliminariile Euro și Liga Națiunilor. Care e „grupa morții” pe care o vom avea la fiecare tragere la sorți
19:52

Vasile Mogoş a luat titlul cu Craiova şi are o ofertă pe masă din Italia
19:39

VIDEOAustria – Elveţia 0-9. Ţara gazdă, scorul Mondialului de hochei. SUA şi Suedia, meciuri tari de la 21:20
19:20

“M-am speriat!”. Marius Baciu a dat verdictul după primele antrenamente la FCSB
19:09

Starurile din tenis se revoltă! Decizia luată înainte de Roland Garros pentru a trage un semnal de alarmă
19:00

Atletico Madrid vrea să dea lovitura verii! Un star de la Manchester City, dorit pe Metropolitano
18:59

Marius Baciu, supărat pe Mirel Rădoi! Noul antrenor al FCSB-ului a spus motivul: “Să-i transmiteţi”
Vezi toate știrile
1 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 2 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 5 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma 6 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an”
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român