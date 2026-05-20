Peluza Cătălin Hîldan nu renunţă la protest! Ce se va întâmpla la barajul lui Dinamo pentru Conference League

Fanii lui Dinamo, înaintea meciului cu FC Argeş, în afara stadionului Arcul de Triumf / Antena Sport

Peluza Cătălin Hîldan a anunţat, miercuri, că menţine protestul faţă de noua siglă a clubului, astfel că la meciul de baraj al echipei Dinamo pentru Conference League suporterii vor intra în minutul 10.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo – FCSB / FC Botoșani, finala barajului pentru calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Conference League, va avea loc vineri, 29 mai, de la ora 20:30.

PCH continuă protestul: “Vom intra în minutul 10 al partidei”

“Astăzi, 20.05.2026, s-a confirmat când şi unde vom juca meciul de baraj pentru calificarea în Conference League. Astfel, acest meci va avea loc vineri, 29.05.2026, pe stadionul “Arcul de Triumf” şi va fi jucat împotriva câştigătoarei dintre FCSB – FC Botoşani.

Peluza Cătălin Hîldan va menţine protestul împotriva noii sigle a clubului nostru exact ca la meciul cu CFR Cluj, astfel, vom intra tot în minutul 10 al partidei.

Cine vine în peluză trebuie să se supună acestor reguli pentru a asigura o constanţă şi o poziţie fermä faţä de problemele legate de identitatea vizuală a lui Dinamo!