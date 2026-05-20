Peluza Cătălin Hîldan nu renunţă la protest! Ce se va întâmpla la barajul lui Dinamo pentru Conference League

Peluza Cătălin Hîldan a anunţat, miercuri, că menţine protestul faţă de noua siglă a clubului, astfel că la meciul de baraj al echipei Dinamo pentru Conference League suporterii vor intra în minutul 10.
Dinamo – FCSB / FC Botoșani, finala barajului pentru calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Conference League, va avea loc vineri, 29 mai, de la ora 20:30.
PCH continuă protestul: “Vom intra în minutul 10 al partidei”
“Astăzi, 20.05.2026, s-a confirmat când şi unde vom juca meciul de baraj pentru calificarea în Conference League. Astfel, acest meci va avea loc vineri, 29.05.2026, pe stadionul “Arcul de Triumf” şi va fi jucat împotriva câştigătoarei dintre FCSB – FC Botoşani.
Peluza Cătălin Hîldan va menţine protestul împotriva noii sigle a clubului nostru exact ca la meciul cu CFR Cluj, astfel, vom intra tot în minutul 10 al partidei.
Cine vine în peluză trebuie să se supună acestor reguli pentru a asigura o constanţă şi o poziţie fermä faţä de problemele legate de identitatea vizuală a lui Dinamo!
DINAMO SUNTEM NOI!”, se arată în comunicatul PCH.
Dinamo a anunţat la începutul lunii că va schimba sigla clubului începând cu data de 1 iulie. De atunci, suporterii şi-au arătat nemulţumirea prin mesaje postate pe paginile de Facebook, ei cerând ca noua siglă să fie adoptată cu transparenţă şi cu acordul fanilor.
Dinamo și-a asigurat deja prezența în finala barajului, după ce a încheiat sezonul pe locul 4 în play-off. „Câinii” așteaptă acum să afle adversara dintre FCSB și FC Botoșani.
