Cei 5 jucători netransferabili de la Chelsea în viziunea lui Xabi Alonso

Mihai Alecu Publicat: 20 mai 2026, 18:20

Jucătorii de la Chelsea care sunt consideraţi netransferabili de Xabi Alonso. Foto: Gettyimages

Xabi Alonso va fi noul antrenor al lui Chelsea, asta după ce a acceptat propunerea venită de la trupa engleză, iar tehnicianul şi-a ales deja jucătorii pe care îi consideră a fi indispensabili.

Xabi Alonso, gata de treabă la Chelsea. Fotbaliştii care sunt netransferabili

Tehnicianul iberic s-a apucat deja de treabă la Chelsea, chiar dacă în mod oficial nu a preluat postul de antrenor. Alonso a făcut o listă cu fotbaliştii pe care îi consideră esenţiali pentru stagiunea viitoare, iar un nume neaşteptat şi-a făcut loc între jucătorii importanţi în viziunea ibericului.

Reece James, Marc Cucurella, Moises Caicedo, Enzo Fernandez şi Tosin Adarabioyo sunt jucătorii cu care Alonso e gata să înceapă noul său proiect, de la Chelsea, notează Fabrizio Romano. Astfel, speculaţiile cu privire la viitorul lui Enzo Fernandez, despre care s-a scris că ar putea ajunge la Real Madrid, nu vor mai fi de actualitate.

  • Xabi Alonso a semnat un contract valabil pentru următorii 4 ani cu cei de la Chelsea, la doar câteva luni după ce a fost dat afară de Real Madrid.

Jucătorii care ar putea să plece de la Chelsea în vară

Lotul lui Chelsea este unul numeros, iar pentru a face loc noilor transferuri, Alonso va fi nevoit să renunţe la mai mulţi fotbalişti. Primul nume care pare că nu va mai avea viitor pe Stamford Bridge este Alejandro Garnacho, criticat dur pentru că nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor după ce a fost adus de la Manchester United.

Un alt fotbalist care va trebui să-şi caute echipă este Liam Delap, care a ajuns subiect de glume printre fanii din Premier League pentru că părea de multe ori pierdut printre fotbaliştii formaţiei londoneze. Lista ar urma să fie completată şi de alţi jucători, în special din zona defensivă, unde Badiashile sau Colwill sunt consideraţi şi ei a fi insuficient de valoroşi.

