Universitatea Cluj, gata de primul transfer! Fostul campion din Liga 1 a început negocierile

Mihai Alecu Publicat: 20 mai 2026, 17:35

Valentin Cojocaru ar putea reveni în Liga 1. Foto: Sport Pictures

Fostul campion cu FCSB ar putea să aibă parte de o revenire spectaculoasă în Liga 1, acolo unde este dorit de cei de la U Cluj. Ardelenii nu vor să piardă timpul şi caută deja să-şi întărească lotul pentru stagiunea viitoare.

Valentin Cojocaru, dorit de Universitatea Cluj

Edvinas Gertmonas nu va mai continua la U Cluj din sezonul viitor, asta după ce nu a ajuns la o înţelegere cu şefii clubului pentru a-şi prelungi contractul. Goalkeeperul lituanian de 29 de ani se pare că a purtat deja discuţii chiar cu rivala din Liga 1, Universitatea Craiova, înainte de meciurile care au decis eventul în România.

Totuşi, cei de la U Cluj caută să se mişte repede şi să nu rămână descoperiţi pe o poziţie importantă, mai ales că Ştefan Lefter nu a fost convingător în prestaţiile avute. Cei de la transferfeed scriu că Valentin Cojocaru este dorit pe Cluj Arena, asta după ce în ultimii ani a evoluat în Polonia, la Pogon Szczecin. El mai are totuşi un an de contract cu gruparea in Ekstraklasa, dar ar putea să fie lăsat să plece fără vreo pretenţie financiară.

Valentin Cojocaru a câştigat 7 trofee cu FCSB. Palmaresul impresionant al portarului

Cariera lui Valentin Cojocaru pe plan intern a fost una de succes până acum. Portarul a crescut la academia celor de la FCSB, unde a debutat în 2013. El a făcut parte din lotul care, alături de Costel Gâlcă, câştiga toate trofeele în 2015, Liga 1, Cupa Ligii şi Cupa României, iar pe lângă succesele din acel an, fotbalistul mai are şi alte trofee importante.

Astfel, până acum, Cojocaru a strâns 7 trofee cu FCSB şi 2 cu Viitorul Constanţa. Cea mai importantă bornă din cariera sa a fost când a evoluat pentru cei de la Feyenoord, în 2022.

