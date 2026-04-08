“Oribil!” Vinicius a fost făcut praf de Rafael van der Vaart, după Real Madrid – Bayern 1-2: “Mă scoate din sărite”

Alex Masgras Publicat: 8 aprilie 2026, 13:42

Vinicius, în timpul meciului Real Madrid - Bayern Munchen / Profimedia

Vinicius se numără printre cei mai criticaţi jucători de la Real Madrid, după înfrângerea suferită în manşa tur a sferturilor de finală UEFA Champions League. Bayern Munchen s-a impus cu 2-1 pe Bernabeu şi are prima şansă la calificarea în semifinale, înaintea returului de săptămâna viitoare.

Vinicius nu a făcut deloc un meci bun contra lui Bayern Munchen şi a ajuns să fie huiduit de o parte dintre spectatorii prezenţi pe Bernabeu, după ce a ratat o şansă după ce a rămas singur cu Neuer la 0-2, cu jumătate de oră înainte de finaul meciului.

Rafael van der Vaart l-a pus la zid pe Vinicius: “Asta mi se pare cel mai trist la el”

Brazilianul a reuşit să îl enerveze şi pe Rafael van der Vaart, fostul jucător al celor de la Real Madrid. Olandezul l-a criticat pe Vinicius pentru faptul că simulează şi nu profită de calităţile sale:

“Vinicius e oribil. Mă scoate din sărite când îl văd. este foarte trist pentru că e un jucător fantastic. Cum este împins puţin, simulează, sperând să obţină un cartonaş roşu pentru adversar. Apoi se ridică în picioare ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Asta mi se pare cel mai trist la el”, a declarat Rafael van der Vaart, citat de marca.com.

Sezonul acesta, Vinicius a evoluat în 45 de meciuri pentru Real Madrid, în toate competiţiile. El a marcat 17 goluri şi a oferit 13 pase decisive.

Pentru Real Madrid urmează meciul de pe teren propriu cu Girona, din La Liga. Echipa lui Alvaro Arbeloa este pe locul 2, la 7 puncte în spatele liderului Barcelona.

