Dennis Man e în formă mare! Gol pentru PSV şi un final nebun de meci - Antena Sport

Dennis Man a marcat un nou gol pentru PSV. Tricolorul cotat la 13 milioane de euro a înscris golul de 1-1 în duelul din deplasare cu Volendam, ce contează pentru etapa a 23-a a campionatului olandez.

Pentru atacantul de 27 de ani, acesta a fost al optulea gol marcat pentru PSV în acest sezon şi al cincilea în Eredivisie. El a mai adăugat şi alte şase pase decisive.

Introdus pe teren în repriza a doua, în minutul 64, Man a preluat o minge în careu, 18 de minute mai târziu, şi a şutat la colţul scurt, fără nicio şansă pentru portarul gazdelor. Reuşita a venit după o prelungită fază de atac a oaspeţilor.

Din păcate, bucuria lui Dennis Man nu a fost de lungă durată. Volendam a marcat din nou în minutul 88 şi s-a impus cu 2-1.