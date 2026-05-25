Deportivo La Coruna a promovat în La Liga. Ce moment pentru echipa care scria istorie în anii 2000

Dan Roșu Publicat: 25 mai 2026, 9:01

Deportivo La Coruna sărbătoreşte promovarea în La Liga - Profimedia Images

După Racing Santander, a fost rândul lui Deportivo, clasată pe locul doi în La Liga 2 şi câştigătoare la Valladolid (2-0) duminică, să-şi confirme revenirea în prima divizie la finalul etapei 41.

Clubul, retrogradat în divizia a doua în 2018, în divizia a treia în 2020, a revenit în divizia a doua a La Liga în 2024.

Promovată datorită dublei de goluri a lui Bil Nsongo, Deportivo La Coruña, care a avut epoca sa de aur în anii 1990 şi 2000 şi a câştigat titlul de campion spaniol în 2000 înainte de a ajunge în semifinalele Ligii Campionilor în 2004, va reveni, aşadar, în prima divizie în sezonul următor.

În timp ce Oviedo, Mallorca şi Girona vor retrograda, a treia echipă promovată va fi stabilită după playoff-ul dintre Almeria, Malaga, Las Palmas şi Burgos.

Între timp, Real Zaragoza (locul 22 şi ultimul în Liga 2) a retrogradat oficial în a treia divizie pentru prima dată în 78 de ani.

Deportivo La Coruna, echipa uriaşă în anii 2000

În anii 2000, cea denumită Super-Depor se lupta de la egal la egal cu Real şi Barcelona. Galicienii au câştigat titlul în La Liga în 2000, dar şi trei Cupe ale Spaniei şi alte Supercupe ale Spaniei.

Printre numele mari din acea perioadă îi regăsim pe Roy Makaay, Diego Tristan, Walter Pandiani, Pauleta, Juan Carlos Valeron, Djalminha, Fran, Donato, Cesar Sampaio, Juan Capdevilla, Lionel Scaloni sau Mauro Silva.

În 2003-2004, Deportivo ajungea până în semifinalele Champions League, unde era învinsă de Porto, echipa lui Jose Mourinho. În optimi, galicienii treceau cu o dublă victorie, 1-0, de Juventus, iar în sferturi, victimă era Milan, după o revenire uriaşă. Diavolii s-au impus cu 4-1 pe San Siro, fiind învinşi apoi în Spania, 0-4.

