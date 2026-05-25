Deportivo La Coruna a promovat în La Liga. Ce moment pentru echipa care scria istorie în anii 2000

După Racing Santander, a fost rândul lui Deportivo, clasată pe locul doi în La Liga 2 şi câştigătoare la Valladolid (2-0) duminică, să-şi confirme revenirea în prima divizie la finalul etapei 41.

Clubul, retrogradat în divizia a doua în 2018, în divizia a treia în 2020, a revenit în divizia a doua a La Liga în 2024.

Deportivo La Coruna a promovat în La Liga

Promovată datorită dublei de goluri a lui Bil Nsongo, Deportivo La Coruña, care a avut epoca sa de aur în anii 1990 şi 2000 şi a câştigat titlul de campion spaniol în 2000 înainte de a ajunge în semifinalele Ligii Campionilor în 2004, va reveni, aşadar, în prima divizie în sezonul următor.

În timp ce Oviedo, Mallorca şi Girona vor retrograda, a treia echipă promovată va fi stabilită după playoff-ul dintre Almeria, Malaga, Las Palmas şi Burgos.