Surpriză uriașă! O echipă din liga a doua a câștigat cupa și s-a calificat direct în Europa League

SCU Torreense, echipă aflată în Liga a 2-a din Portugalia, a produs o mare surpriză reuşind să câştige Cupa Portugaliei, după ce a învins-o cu scorul de 2-1 după prelungiri pe Sporting Lisabona.
Clubul din Torres Vedras, localitate aflată în vestul capitalei Lisabona, a cucerit cu această ocazie primul trofeu din istoria sa, la 70 de ani după o primă finală de cupă pierdută în faţa echipei FC Porto, în 1956.
Torrense va juca în grupa din Europa League în sezonul viitor
Graţie acestei victorii, Torreense şi-a asigurat participarea la viitoarea ediţie a competiţiei Europa League. Clubul poate încheia sezonul într-o manieră şi mai frumoasă, prin promovarea în prima divizie. Gruparea din Torres Vedras urmează să dispute joi manşa secundă a barajului de promovare împotriva celor de la Casa Pia (0-0 în tur).
În finala Cupei Portugaliei în care Sporting Lisabona, clasată pe locul secund în campionat, era considerată marea favorită, formaţia de ligă secundă a deschis scorul după doar trei minute de joc, prin Kevin Zohi, însă atacantul columbian al “leilor”, Luis Suarez, a restabilit egalitatea după pauză.
În prelungiri, Torreense a obţinut un penalty în urma unui fault comis de Maximiliano Araujo, eliminat la faza respectivă. Internaţionalul capverdian Ianique “Stopira”, supranumit astfel în onoarea fostului internaţional francez Yannick Stopyra, a transformat lovitura de la punctul cu var, oferind un prim titlu istoric clubului Torreense.
🚨🇵🇹 Second division side Torreense have STUNNED Sporting in the Portuguese Cup final and BOOKED their place in the Europa League. 😱👏
The winner came from a 112th minute penalty… absolute scenes. 😮💨 pic.twitter.com/1tBJgfTSpV
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 24, 2026
Astfel, Torrense a cucerit primul trofeu din istoria de 109 ani a clubului.
Sursa: Agerpres.ro
