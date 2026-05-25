Surpriză uriașă! O echipă din liga a doua a câștigat cupa și s-a calificat direct în Europa League

SCU Torreense, echipă aflată în Liga a 2-a din Portugalia, a produs o mare surpriză reuşind să câştige Cupa Portugaliei, după ce a învins-o cu scorul de 2-1 după prelungiri pe Sporting Lisabona.

Clubul din Torres Vedras, localitate aflată în vestul capitalei Lisabona, a cucerit cu această ocazie primul trofeu din istoria sa, la 70 de ani după o primă finală de cupă pierdută în faţa echipei FC Porto, în 1956.

Torrense va juca în grupa din Europa League în sezonul viitor

Graţie acestei victorii, Torreense şi-a asigurat participarea la viitoarea ediţie a competiţiei Europa League. Clubul poate încheia sezonul într-o manieră şi mai frumoasă, prin promovarea în prima divizie. Gruparea din Torres Vedras urmează să dispute joi manşa secundă a barajului de promovare împotriva celor de la Casa Pia (0-0 în tur).

În finala Cupei Portugaliei în care Sporting Lisabona, clasată pe locul secund în campionat, era considerată marea favorită, formaţia de ligă secundă a deschis scorul după doar trei minute de joc, prin Kevin Zohi, însă atacantul columbian al “leilor”, Luis Suarez, a restabilit egalitatea după pauză.

În prelungiri, Torreense a obţinut un penalty în urma unui fault comis de Maximiliano Araujo, eliminat la faza respectivă. Internaţionalul capverdian Ianique “Stopira”, supranumit astfel în onoarea fostului internaţional francez Yannick Stopyra, a transformat lovitura de la punctul cu var, oferind un prim titlu istoric clubului Torreense.