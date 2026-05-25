“Ne vom aminti de golul ăsta”. Panduru se “înclină” în fața lui Tavi Popescu după reușita din FCSB – Botoșani

Basarab Panduru s-a arătat uluit de ce a reușit Octavian Popescu să facă la faza golului care a decis semifinala barajului pentru Conference League dintre FCSB și FC Botoșani, încheiată cu scorul de 4-3 în favoarea roș-albaștrilor. Fostul jucător al Stelei este de părere că reușita mijlocașului va rămâne în memoria colectivă.
FCSB s-a calificat în finala barajului pentru cupele europene, după ce a învins-o pe FC Botoșani la capătul unui duel care s-a decis după 120 de minute. Moldovenii au condus cu 1-0, însă roș-albaștrii au revenit și au dus scorul la 3-1, ca după formația lui Marius Croitoru să trimită meciul în prelungiri cu două goluri în minutele 77 și 90+4.
FCSB a avut până la urmă câștig de cauză la debutul lui Marius Baciu pe banca tehnică, după ce Octavian Popescu a avut un moment de sclipire. Fotbalistul considerat în trecut “perla” lui Gigi Becali a trecut în dribling pe un spațiu mic de trei jucători, după care l-a executat pe Anestis cu un șut la colțul lung.
Octavian Popescu l-a “cucerit” pe Basarab Panduru cu golul său
Reușita de efect a mijlocașului de 23 de ani nu a fost trecută cu vederea de analiștii din studiourile de televiziune, iar Basarab Panduru a ținut să se “încline” în fața jucătorului de la FCSB. Fost fotbalsit la rândul său, Panduru nu s-a ferit să laude faza creată de Octavian Popescu.
“Ăsta e un gol de clasă, un gol de jucător. Toate schemele pe care le face pe metru pătrat, și cu ajutorul lui Miron, care îi lasă dreptul să dea la colțul lung. Este ceva.. de unde pleacă..
Este un gol mare, ne vom aminti peste timp de golul ăsta. Vine într-un moment excepțional pentru FCSB“, a spus componentul Generației de Aur, potrivit primasport.ro.
FCSB o va înfrunta în finala barajului pentru Conference League pe Dinamo, pe Arcul de Triumf, meciul urmând să se joace vineri, de la ora 20:30.
Octavian Popescu a dezvăluit de ce l-a îmbrăţişat pe Marius Baciu la gol
”Mă bucur că am reușit să aduc victoria și să fiu omul meciului, sper să fac asta și cu Dinamo. Am fost foarte fericit, mi-a spus Mister că o să marchez și am reușit. Mi-a spus de dinainte că o să marchez și să mă duc la el.
Nu prea am mai jucat în ultimul timp, acum am început să joc iar și sper să-mi recâștig locul de titular. O să încerc de mai multe ori (n.r. să trag la poartă).
(n.r. Cum stai cu încrederea?) Sunt 100% acum. Sper cu Dinamo să facem un meci cât mai bun. Este un derby. Am trecut de primul meci, acum urmează al doilea.
Am avut multe discuții cu Marius Baciu, mi-a spus să am încredere în mine în ultimii 30 de metri și s-a văzut la meci acum”, a spus Octavian Popescu.
