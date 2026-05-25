Home | Fotbal | Liga 1 | “Ne vom aminti de golul ăsta”. Panduru se “înclină” în fața lui Tavi Popescu după reușita din FCSB – Botoșani

“Ne vom aminti de golul ăsta”. Panduru se “înclină” în fața lui Tavi Popescu după reușita din FCSB – Botoșani

Andrei Nicolae Publicat: 25 mai 2026, 9:36

Comentarii
Ne vom aminti de golul ăsta. Panduru se înclină în fața lui Tavi Popescu după reușita din FCSB – Botoșani

Octavian Popescu, după golul marcat în FCSB - FC Botoșani / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Basarab Panduru s-a arătat uluit de ce a reușit Octavian Popescu să facă la faza golului care a decis semifinala barajului pentru Conference League dintre FCSB și FC Botoșani, încheiată cu scorul de 4-3 în favoarea roș-albaștrilor. Fostul jucător al Stelei este de părere că reușita mijlocașului va rămâne în memoria colectivă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB s-a calificat în finala barajului pentru cupele europene, după ce a învins-o pe FC Botoșani la capătul unui duel care s-a decis după 120 de minute. Moldovenii au condus cu 1-0, însă roș-albaștrii au revenit și au dus scorul la 3-1, ca după formația lui Marius Croitoru să trimită meciul în prelungiri cu două goluri în minutele 77 și 90+4.

FCSB a avut până la urmă câștig de cauză la debutul lui Marius Baciu pe banca tehnică, după ce Octavian Popescu a avut un moment de sclipire. Fotbalistul considerat în trecut “perla” lui Gigi Becali a trecut în dribling pe un spațiu mic de trei jucători, după care l-a executat pe Anestis cu un șut la colțul lung.

Octavian Popescu l-a “cucerit” pe Basarab Panduru cu golul său

Reușita de efect a mijlocașului de 23 de ani nu a fost trecută cu vederea de analiștii din studiourile de televiziune, iar Basarab Panduru a ținut să se “încline” în fața jucătorului de la FCSB. Fost fotbalsit la rândul său, Panduru nu s-a ferit să laude faza creată de Octavian Popescu.

Ăsta e un gol de clasă, un gol de jucător. Toate schemele pe care le face pe metru pătrat, și cu ajutorul lui Miron, care îi lasă dreptul să dea la colțul lung. Este ceva.. de unde pleacă..

Reclamă
Reclamă

Este un gol mare, ne vom aminti peste timp de golul ăsta. Vine într-un moment excepțional pentru FCSB“, a spus componentul Generației de Aur, potrivit primasport.ro.

FCSB o va înfrunta în finala barajului pentru Conference League pe Dinamo, pe Arcul de Triumf, meciul urmând să se joace vineri, de la ora 20:30.

Octavian Popescu a dezvăluit de ce l-a îmbrăţişat pe Marius Baciu la gol

”Mă bucur că am reușit să aduc victoria și să fiu omul meciului, sper să fac asta și cu Dinamo. Am fost foarte fericit, mi-a spus Mister că o să marchez și am reușit. Mi-a spus de dinainte că o să marchez și să mă duc la el.

Noi reguli pentru apartamentele închiriate în regim hotelier: "Mi se pare ceva prea exagerat"Noi reguli pentru apartamentele închiriate în regim hotelier: "Mi se pare ceva prea exagerat"
Reclamă

Nu prea am mai jucat în ultimul timp, acum am început să joc iar și sper să-mi recâștig locul de titular. O să încerc de mai multe ori (n.r. să trag la poartă).

(n.r. Cum stai cu încrederea?) Sunt 100% acum. Sper cu Dinamo să facem un meci cât mai bun. Este un derby. Am trecut de primul meci, acum urmează al doilea.

Am avut multe discuții cu Marius Baciu, mi-a spus să am încredere în mine în ultimii 30 de metri și s-a văzut la meci acum”, a spus Octavian Popescu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul unde primăria a investit zeci de mii de euro într-un coteţ mobil pentru găini. "Sunt alte priorităţi"
Observator
Oraşul unde primăria a investit zeci de mii de euro într-un coteţ mobil pentru găini. "Sunt alte priorităţi"
Când se vând biletele la Dinamo – FCSB. Anunț oficial: „Doar dacă am juca în Ghencea, am atenta la istoria clubului!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Când se vând biletele la Dinamo – FCSB. Anunț oficial: „Doar dacă am juca în Ghencea, am atenta la istoria clubului!”. Exclusiv
11:31

FotoȚara campioanei mondiale are cea mai surprinzătoare campioană din istorie!
11:22

Rapid – Universitatea Craiova (LIVE TEXT, 20:30). Giulești, gazda ultimului meci din play-off din acest sezon
11:11

Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma
10:57

“Cea mai fericită zi de când sunt la Ferrari”. Lewis Hamilton, în al nouălea cer după locul 2 din Canada
10:34

Edi Iordănescu, deturnat de la CFR Cluj? Ce ofertă fabuloasă a primit fostul selecționer
10:15

Scandal imens! Un bărbat ar fi bătut o fotbalistă după ce a intrat peste colegele ei când se schimbau în vestiar
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie” 3 Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa” 4 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare” 5 Fostul jucător de la FCSB, dorit de Dinamo, s-a decis şi semnează 6 Cum ar putea arăta echipa de start a lui Dinamo pentru barajul cu FCSB/Botoşani
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total