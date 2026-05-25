Alarmă în Argentina înainte de Cupa Mondială! Messi a părăsit cu probleme ultimul meci al lui Inter Miami

Argentina “tremură” înainte de startul Cupei Mondiale după ce s-a întâmplat la partida din MLS dintre Inter Miami și Philadelphia Union. În repriza a doua, Lionel Messi a părăsit terenul acuzând un disconfort la nivelul mușchilor piciorului, iar situația sa urmează să fie analizată de medici.
Argentina se pregătește pentru o nouă Cupă Mondială, unde speră să își apere titlul cucerit în Qatar în 2022. În mod evident, liderul naționalei lui Lionel Scaloni va fi Messi, care însă le dă emoții fanilor “pumelor” înainte de startul turneului.
Messi, probleme musculare înainte de Cupa Mondială. Ce spune un jurnalist apropiat de naționala Argentinei
Confruntarea din MLS dintre Inter Miami și Philadelphia Union, ultima pentru formația din Florida și “La Pulga” înainte de pauza provocată de World Cup, părea să fie încă un meci de rutină pentru Leo. Meciul era unul spectaculos, scor 4-4 după 45 de minute, iar Messi oferise două pase decisive.
În minutul 73 însă, a venit momentul care în prezent le dă fiori suporterilor Argentinei. Messi a ieșit de pe teren cu probleme musculare în zona din spate a coapsei și urmează să primească un diagnostic din partea medicilor.
Lionel Messi sale del partido al minuto 72 y va directo al vestuario, tocándose el posterior de la pierna izquierda..
— Arielipillo (@arielipillo) May 25, 2026
Există totuși și vești bune, pentru că jurnalistul Gaston Edul, cunoscut pentru relația apropiată cu echipa națională a Argentinei, a scris pe contul său de X că înlocuirea lui Messi a reprezentat o măsură de precauție, nu neapărat semnul unei accidentări musculare.
“Leo Messi a cerut să fie înlocuit drept precauție, pentru că a simțit că îl strânge ceva la mușchii din spatele coapsei. Nu are o accidentare musculară. Nu a mai pus presiune pe zona respectivă și nici nu și-a mai asumat vreun risc“, a scris acesta, citat de as.com.
Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial.
No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando. pic.twitter.com/YB8MZaO98H
— Gastón Edul (@gastonedul) May 25, 2026
Rămâne de văzut care va fi diagnosticul oferit de medici, pentru că până atunci, Argentina va sta în tensiune înainte de startul Cupei Mondiale. Campioana en-titre face parte din Grupa J a turneului final, alături de Algeria, Austria și Iordania.
