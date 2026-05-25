Alarmă în Argentina înainte de Cupa Mondială! Messi a părăsit cu probleme ultimul meci al lui Inter Miami

Argentina “tremură” înainte de startul Cupei Mondiale după ce s-a întâmplat la partida din MLS dintre Inter Miami și Philadelphia Union. În repriza a doua, Lionel Messi a părăsit terenul acuzând un disconfort la nivelul mușchilor piciorului, iar situația sa urmează să fie analizată de medici.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Argentina se pregătește pentru o nouă Cupă Mondială, unde speră să își apere titlul cucerit în Qatar în 2022. În mod evident, liderul naționalei lui Lionel Scaloni va fi Messi, care însă le dă emoții fanilor “pumelor” înainte de startul turneului.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Messi, probleme musculare înainte de Cupa Mondială. Ce spune un jurnalist apropiat de naționala Argentinei

Confruntarea din MLS dintre Inter Miami și Philadelphia Union, ultima pentru formația din Florida și “La Pulga” înainte de pauza provocată de World Cup, părea să fie încă un meci de rutină pentru Leo. Meciul era unul spectaculos, scor 4-4 după 45 de minute, iar Messi oferise două pase decisive.

În minutul 73 însă, a venit momentul care în prezent le dă fiori suporterilor Argentinei. Messi a ieșit de pe teren cu probleme musculare în zona din spate a coapsei și urmează să primească un diagnostic din partea medicilor.

🚨🚨🚨 ATENCIÓN 🚨🚨🚨

Lionel Messi sale del partido al minuto 72 y va directo al vestuario, tocándose el posterior de la pierna izquierda..

Mas info soon pic.twitter.com/202IkaOoQL

— Arielipillo (@arielipillo) May 25, 2026