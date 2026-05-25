Radu Constantin Publicat: 25 mai 2026, 9:28

Mihai Rotaru: Închid televizorul dacă apare Gigi Becali. Dau pe alt program! De ce nu mai vorbește cu patronul FCSB
Nu de puține ori Gigi Becali l-a luat peste picior pe Mihai Rotaru. Patronul oltenilor a evitat să vorbească despre afaceristul din Pipera, dar acum, cu titlul de campion în buzunar, a lansat un atac incredibil.

„Nu există nicio relație între mine și Gigi Becali. Dacă până acum 2-3 ani mai discutam la telefon de 3-4 ori pe an, acum nu mai vorbesc cu el, nu mă interesează”, și-a început discursul Rotaru, citat de Fanatik.ro.

El povestește că s-a întâlnit o singură dată cu Gigi Becali, la cererea lui Gino Iorgulescu. Mai mult, atunci când îl vede la televizor, dând declarații de presă, schimbă programul.

“Iar eu cu Gigi m-am văzut o singură dată în viața mea. Gino Iorgulescu a invitat câțiva patroni de club, pe Varga, pe mine, pe Gigi și pe Iftime. Și am avut o discuție. A fost singura dată când am stat față în față cu Gigi.

Nu am nicio părere despre el. Hai să trecem mai departe, nu vreau să mai vorbim despre acest subiect. Eu consider că avem o becalizare a presei și a societății românești. Asta nu înseamnă ceva rău despre Gigi. El își atinge scopul. «Eu așa vreau să fac, voi să fiți slujitorii mei, eu să vorbesc, eu dau lumina». Mi se pare că lumea, din punct de vedere al presei, nu mai poate evolua decât dacă îl are pe Gigi. Și mi se pare deplasat.

Eu nu am vrut să mă asociez cu așa ceva. Nu am vrut să stau la TV toată ziua. Nu m-a interesat. Mi se pare că oamenii nu mai știu să își facă meseria și sunt atât de comozi încât singurul efort pe care îl fac e să îl sune pe Gigi. Becalizarea societății românești nu înseamnă că Gigi greșește cu ceva. El își face nebunia. Cei care îl acceptă greșesc. Eu închid televizorul dacă apare Gigi. Dau pe alt program!”, a mai spus Mihai Rotaru.

