Home | Fotbal | Diana Şucu, atac la adresa fostului antrenor al lui Andrei Şucu la Rapid: “I-a bătut copilul unui alt părinte”

Diana Şucu, atac la adresa fostului antrenor al lui Andrei Şucu la Rapid: “I-a bătut copilul unui alt părinte”

Radu Constantin Publicat: 29 martie 2026, 20:07

Comentarii
Diana Şucu, atac la adresa fostului antrenor al lui Andrei Şucu la Rapid: I-a bătut copilul unui alt părinte

Dan Matei Şucu (primul din stânga), alături de părinţii lui şi de fratele său, Petru Cristian / Instagram Diana Şucu

Mijlocaș ofensiv la bază, Andrei Șucu, a debutat deja pentru echipa mare a Rapidului. Mama lui, Diana Şucu, face însă câteva dezvăluiri uluitoare. Andrei ar fi avut parte de un antrenor care îl descuraja la antrenamente. Chiar dacă Dan Şucu era patron la Rapid, el nu a intervenit în favoarea lui Andrei. Fără să-i dea numele, Diana Şucu a lansat un atac incredibil.

„L-am simțit că era descurajat și a fost descurajat, deși, uite, oamenii vin și comentează și spun, sunt copiii lui Șucu, și a cumpărat echipa și clubul pentru copii. Vreau să spun că a avut un antrenor care pur și simplu i-a descurajat pe Andrei și pe colegii lui.

Niciodată soțul meu nu s-a dus să vorbească cu antrenorul respectiv, deși își primea salariul de la noi. Niciodată eu nu m-am dus în calitate de mamă, pentru că l-am văzut pe copil și nu numai l-am văzut pe al meu… Am verificat, am vorbit și cu ceilalți copii și, într-adevăr, Andrei a avut dreptate. Făcea un fel de bullying!”, a spus Diana Șucu.

Mai mult, Diana Şucu susţine că antrenorul ar fi lovit şi un copil, motiv pentru care s-a ales cu un proces.

“Omul vorbea foarte urât. Omul acela cred că avea 8 clase sau nu știu dacă își terminase liceul. Noi l-am învățat pe Andrei să fie respectuos. Copii nu prea îi respectă pe cei care nu au performat… Ei mi-au spus că nu îl respectau pentru că a rămas repetent un an de zile.

I-a bătut copilul unui alt părinte și a avut probleme. S-a deschis un proces. A fost un moment în care Andrei nu mai avea bucuria jocului, nu îi mai făcea plăcere”, a mai spus Diana Șucu pentru Fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Mircea Lucescu e adus de SMURD la Spitalul Universitar
Observator
Momentul în care Mircea Lucescu e adus de SMURD la Spitalul Universitar
Diana Şucu, dezvăluiri incendiare despre fostul antrenor al lui Andrei Şucu la Rapid: “L-a descurajat! Altui părinte i-a bătut copilul”
Fanatik.ro
Diana Şucu, dezvăluiri incendiare despre fostul antrenor al lui Andrei Şucu la Rapid: “L-a descurajat! Altui părinte i-a bătut copilul”
20:01

Florida Panthers – New York Rangers, 20:00, LIVE VIDEO. Spectacol în NHL cu campioana ultimelor două sezoane
19:21

Ce a spus Ianis Zicu despre Denis Alibec, după ce atacantul a revenit pe teren cu un eurogol!
19:09

Mbappe iese la atac: „Ei spun că nu voi mai juca la Real Madrid”
18:52

Reacţia lui Denis Alibec după ce a înscris un eurogol cu campioana Bulgariei, Ludogoreţ!
18:18

Mitică Dragomir îi cere lui Mircea Lucescu să se retragă din fotbal: “Lasă-i și pe alții să mănânce o pâine”
18:15

Surpriză totală. Unde ar putea juca Mo Salah în sezonul viitor
Vezi toate știrile
1 UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial 2 FotoMilionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o 3 Rednic, semnal de alarmă: „Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia 4 UPDATEPrimul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului 5 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 6 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune