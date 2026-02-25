Gianni Infantino, prima reacţie după violenţele din Mexic - Antena Sport

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că are “încredere totală” că Mexicul va organiza în siguranţă meciurile de baraj şi de la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2026, în ciuda unui focar de violenţă în apropierea unuia dintre oraşele gazdă, Guadalajara, scrie DPA.

Un cartel de droguri a declanşat o campanie de violenţă în statul Jalisco, ca răspuns la uciderea unuia dintre liderii săi, săptămâna trecută.

Gianni Infantino: “Monitorizăm situaţia din Mexic în acest moment”

Guadalajara, care va găzdui patru meciuri din turneul final, precum şi două meciuri de baraj pentru Cupa Mondială, luna viitoare, este capitala statului. La turneul play-off intercontinental, cu jocuri la Guadalajara şi Monterrey (26 şi 31 martie), participă Bolivia, RD Congo, Irak, Surinam, Noua Caledonie şi Jamaica pentru ultimele două bilete.

Aflat într-o vizită în Columbia, Gianni Infantino dă credit total Mexicului în asigurarea securităţii la meciuri: “Desigur, monitorizăm situaţia din Mexic în acest moment, dar vreau să spun de la început că avem încredere totală în Mexic, în preşedinta Claudia Sheinbaum, în autorităţi şi suntem convinşi că totul va ieşi în cel mai bun mod posibil. Avem câteva meciuri în Mexic peste o lună pentru play-off; noul Stadion Azteca va fi inaugurat. Mexicul este o ţară grozavă, o ţară a fotbalului.”

Şeful FIFA îi asigură pe fani că nu vor fi probleme de securitate în Mexic: “Ca în orice ţară din lume, se întâmplă lucruri, motiv pentru care avem state, poliţie şi autorităţi care vor asigura ordinea şi securitatea. Din partea mea şi din partea FIFA, am încredere absolută. Autorităţile au lucruri mai importante de discutat decât fotbalul astăzi, dar fotbalul face parte din Mexic şi o susţinem deplin pe preşedinta Sheinbaum, care împărtăşeşte această pasiune pentru fotbal. Mergeţi în Mexic şi mergeţi la această sărbătoare care va fi pentru întreaga lume.”