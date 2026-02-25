Thierry Henry face praf Inter şi îi aduce reproşuri lui Cristi Chivu: "Va trebui să explice anumite alegeri" - Antena Sport

Jurnaliștii italieni au venit rapid cu o reacție după eliminarea Interului din Liga Campionilor și au publicat articolul în care au notat fiecare jucător și pe pe antrenorii celor două formații. Presa nu l-a menajat pe Cristi Chivu, care a primit nota 5 pentru modul în care a pregătit manșa a doua a “dublei” cu Bodo/Glimt. Pe lângă jurnaliştii italieni şi Thierry Henry a avut un mesaj dur la adresa tehnicianului român.

„Am spus-o de mai multe ori, Inter este pe primul loc în Italia aproape «de la sine». Vorbim despre asta de ceva vreme. Echipa care joacă cel mai bun fotbal din Italia astăzi este Como. Putem discuta despre bugete, despre calitatea lotului, dar asta e realitatea acum.

Înaintea unui meci Bodo/Glimt – Inter, cineva s-ar putea gândi: «Ce surpriză!». Dar urmărind partida, în realitate, nu a fost nicio surpriză. O echipă a jucat unit, cu atitudinea corectă și cu tot ce este necesar pentru a fi competitivă. Cealaltă a părut lentă, lipsită de intensitate, incapabilă să reacționeze împotriva oricărui adversar, chiar și împotriva lui Bodo/Glimt.

Chivu va trebui să explice anumite alegeri făcute în tur: de ce nu au jucat anumiți jucători? De ce anumite schimbări au venit atât de târziu? Este adevărat că urma meciul cu Lecce și obiectivul era distanțarea la +10 puncte în campionat – iar acum sunt, într-adevăr, la +10.

Dacă vorbim despre Serie A, sunt puține de spus. Sunt în frunte cu un avantaj mare. Dacă însă vorbim despre Champions League, întrebările vor fi inevitabile”, a spus Thierry Henry, la CBS Sport.