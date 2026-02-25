Thierry Henry face praf Inter şi îi aduce reproşuri lui Cristi Chivu: "Va trebui să explice anumite alegeri" - Antena Sport

Jurnaliștii italieni au venit rapid cu o reacție după eliminarea Interului din Liga Campionilor și au publicat articolul în care au notat fiecare jucător și pe pe antrenorii celor două formații. Presa nu l-a menajat pe Cristi Chivu, care a primit nota 5 pentru modul în care a pregătit manșa a doua a “dublei” cu Bodo/Glimt. Pe lângă jurnaliştii italieni şi Thierry Henry a avut un mesaj dur la adresa tehnicianului român.
„Am spus-o de mai multe ori, Inter este pe primul loc în Italia aproape «de la sine». Vorbim despre asta de ceva vreme. Echipa care joacă cel mai bun fotbal din Italia astăzi este Como. Putem discuta despre bugete, despre calitatea lotului, dar asta e realitatea acum.
Înaintea unui meci Bodo/Glimt – Inter, cineva s-ar putea gândi: «Ce surpriză!». Dar urmărind partida, în realitate, nu a fost nicio surpriză. O echipă a jucat unit, cu atitudinea corectă și cu tot ce este necesar pentru a fi competitivă. Cealaltă a părut lentă, lipsită de intensitate, incapabilă să reacționeze împotriva oricărui adversar, chiar și împotriva lui Bodo/Glimt.
Chivu va trebui să explice anumite alegeri făcute în tur: de ce nu au jucat anumiți jucători? De ce anumite schimbări au venit atât de târziu? Este adevărat că urma meciul cu Lecce și obiectivul era distanțarea la +10 puncte în campionat – iar acum sunt, într-adevăr, la +10.
Dacă vorbim despre Serie A, sunt puține de spus. Sunt în frunte cu un avantaj mare. Dacă însă vorbim despre Champions League, întrebările vor fi inevitabile”, a spus Thierry Henry, la CBS Sport.
„Bodo/Glimt este o echipă bună, fără îndoială. Dar Inter și-a pierdut antrenorul și nu este simplu să o iei de la capăt cu unul nou. Nu este un atac la adresa lui Chivu. Întrebarea era dacă vor exista critici. Da, în Champions League da. În campionat mai puțin, deoarece avantajul este consistent.
Tactic, Inter este diferită. Nu se mai vede acea construcție cu cei trei fundași centrali care urcau la mijlocul terenului, acele mișcări care o făceau imprevizibilă.
Interul lui Simone Inzaghi era pregătit pentru marile provocări europene, chiar dacă uneori avea dificultăți împotriva echipelor din subsolul clasamentului. Aceasta, în schimb, pare să aibă probleme cam cu toată lumea, cel puțin în Europa.
În campionat continuă să câștige, inclusiv datorită rotațiilor, dar acest lucru poate face mai dificilă găsirea omogenității și a continuității. Tactic, nu mai este aceeași Inter de dinainte”, a continuat Henry, citat de gsp.ro.
- Ce amenzi se dau la FC Barcelona pentru jucători în caz de întârziere în zilele de meci
- Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone
- Marius Ştefănescu a rămas fără echipă! Fostul jucător al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028
- Transfer de 7,5 milioane de euro pentru Dan Şucu
- Programul sferturilor Ligii Campionilor Asiei 2 (3-5 şi 10-12 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY