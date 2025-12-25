Bănel Nicoliță, dezvăluiri dureroase de Crăciun: „Nu am primit nimic în copilărie, dar mi-am înțeles familia” - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 25 decembrie 2025, 18:25

Bănel Nicoliță/ AntenaSport

Bănel Nicoliță a oferit dezvăluiri dureroase din copilărie. Fostul jucător a transmis că nu a primit niciodată un cadou de la Moș Crăciun, familia lui fiind lipsită de posibilități financiare.  

Bănel Nicoliță a subliniat însă faptul că lipsurile din copilărie nu l-au împiedicat să-și îndeplinească visul, acela de a deveni fotbalist.  

De asemenea, Bănel Nicoliță a mai declarat că Sărbătorile de iarnă sunt cele mai frumoase, deoarece are ocazia să se întâlnească cu toți membrii familiei sale. 

„(N.r. Primul cadou de Crăciun primit?) Din păcate, nu am primit nimic de Crăciun. Sincer, când am fost mic, nu am primit niciun cadou. Am fost un copil care și-a făcut singur cadouri.  

Mi-a fost mult mai greu, dar pe parcurs mi-am înțeles familia că nu a avut posibilități. Asta nu a însemnat că am renunțat la visul meu de a deveni un fotbalist mare.  

Toți așteptăm sărbătorile cu drag, cu cadouri, să ne bucurăm. De Crăciun te întâlnești cu familia, cu rudele plecate, asta e cea mai mare bucurie”, a declarat Bănel Nicoliță, pentru AntenaSport. 

