“Sunt copleşit de tristeţe” Edi Iordănescu, marcat de decesul lui Mircea Lucescu: “Veste cumplită”

Fostul selecţioner al României, Edi Iordănescu (47 de ani), a transmis un mesaj emoţionant după ce Mircea Lucescu a decedat la vârsta de 80 de ani. Mircea Lucescu a preluat naţionala după încheierea mandatului lui Edi Iordănescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Edi Iordănescu a vorbit despre moştenirea “rară” pe care o lasă Mircea Lucescu, atât ca jucător, cât şi ca antrenor.

“Sunt copleșit de tristețe și mă străduiesc să privesc spre partea fundamentală a moștenirii pe care ne-o lasă Mircea Lucescu, astfel încât să găsim un sens pentru viitor, după această veste cumplită. Pentru că Mircea Lucescu ne-a lăsat o moștenire rară prin cariera de jucător și antrenor în numele performanței, dar și un model de pasiune și devotament față fotbal din care generațiile trecute, cele de azi și cele viitoare vor avea de învățat. Suntem datori să îi mulțumim încă o dată pentru tot ce a făcut pentru fotbalul românesc și să ne rugăm pentru sufletul lui care a ars neîncetat pentru fotbal. Dumnezeu să-l ierte! Condoleanțe familiei”, a fost mesajul lui Edi Iordănescu.

Mircea Lucescu, cel care a ocupat în ultima parte a carierei de antrenor funcția de selecționer al României, a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

Fostul mare tehnician român a avut mari probleme de sănătate încă de duminica trecută (29 martie), când i s-a făcut rău în cadrul ședinței tehnice din cadrul cantonamentului echipei naționale.