“Sunt copleşit de tristeţe” Edi Iordănescu, marcat de decesul lui Mircea Lucescu: “Veste cumplită”

EXCLUSIV

Bogdan Stănescu Publicat: 7 aprilie 2026, 21:51

Edi Iordănescu / Profimedia Images

Fostul selecţioner al României, Edi Iordănescu (47 de ani), a transmis un mesaj emoţionant după ce Mircea Lucescu a decedat la vârsta de 80 de ani. Mircea Lucescu a preluat naţionala după încheierea mandatului lui Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu a vorbit despre moştenirea “rară” pe care o lasă Mircea Lucescu, atât ca jucător, cât şi ca antrenor.

“Sunt copleșit de tristețe și mă străduiesc să privesc spre partea fundamentală a moștenirii pe care ne-o lasă Mircea Lucescu, astfel încât să găsim un sens pentru viitor, după această veste cumplită. Pentru că Mircea Lucescu ne-a lăsat o moștenire rară prin cariera de jucător și antrenor în numele performanței, dar și un model de pasiune și devotament față fotbal din care generațiile trecute, cele de azi și cele viitoare vor avea de învățat. Suntem datori să îi mulțumim încă o dată pentru tot ce a făcut pentru fotbalul românesc și să ne rugăm pentru sufletul lui care a ars neîncetat pentru fotbal. Dumnezeu să-l ierte! Condoleanțe familiei”, a fost mesajul lui Edi Iordănescu.

Mircea Lucescu, cel care a ocupat în ultima parte a carierei de antrenor funcția de selecționer al României, a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

Fostul mare tehnician român a avut mari probleme de sănătate încă de duminica trecută (29 martie), când i s-a făcut rău în cadrul ședinței tehnice din cadrul cantonamentului echipei naționale.

Sportul românesc a primit o lovitură cumplită, după ce Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Starea acestuia de sănătate s-a agravat rapid în cursul zilei de vineri, când a suferit un infarct, el fiind internat la Spitalul Universitar din București, loc de unde ar fi trebuit externat vineri dimineață.

Dacă sâmbătă lucrurile mergeau spre bine, situaţia a devenit critică în noaptea de sâmbătă spre duminică, „Il Luce” ajungând la Terapie Intensivă şi apoi în comă.

Duminică, Lucescu a fost vizitat de familia sa, soția Neli, nepotul Matei, dar și fiul Răzvan fiind alături de el în momentele dificile. Luni, medicii care s-au ocupat de Lucescu luaseră decizia să fie supus unei intervenții chirurgicale ECMO, care presupune pe scurt plantarea unui plămân artificial.

Cu toate acestea, un CT efectuat marți a relevat mai multe probleme cardiace ale fostului selecționer, motiv pentru care operația la care trebuia să fie supus Lucescu nu a mai avut loc. În cursul aceleiași zile, antrenorul a murit la 80 de ani.

Citește și:
Cafeaua de la automat are 4.700 de bacterii. Rezultat şocant la analizele de laborator
Observator
Cafeaua de la automat are 4.700 de bacterii. Rezultat şocant la analizele de laborator
Drama uriașă pe care a trăit-o Mircea Lucescu la ultima sa aniversare. Legendarul antrenor a primit o veste teribilă chiar în ziua în care a împlinit 80 ani
Fanatik.ro
Drama uriașă pe care a trăit-o Mircea Lucescu la ultima sa aniversare. Legendarul antrenor a primit o veste teribilă chiar în ziua în care a împlinit 80 ani
22:26

EXCLUSIVColegul lui Mircea Lucescu de la naţională a plâns în hohote când a auzit de deces: “Cel mai mare om”
22:22

FotoCum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu
22:13

Președintele Nicușor Dan, reacție după moartea lui Mircea Lucescu: “Un adevărat ambasador al României”
22:10

EXCLUSIVFlorin Tănase, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „A fost o onoare! Rămas bun, nea Mircea”
22:05

Cornel Dinu, distrus după moartea lui Mircea Lucescu: „Fotbalul l-a ucis”
22:02

„Și-a dedicat viața fotbalului”. Gică Popescu, mesaj tulburător după ce Mircea Lucescu a murit
1 UPDATEMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer 2 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 3 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 4 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 5 Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani 6 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională
