EXCLUSIV

Florin Tănase, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „A fost o onoare! Rămas bun, nea Mircea”

Sebastian Ujica Publicat: 7 aprilie 2026, 22:10

Florin Tănase a fost primul jucător trimis pe teren de Mircea Lucescu să salveze rezultatul cu Turcia / SPORT PICTURES

Florin Tănase, jucător de la FCSB, a fost unul dintre jucătorii pe care Mircea Lucescu s-a bazat în ultima campanie de calificare pentru Campionatul Mondial de anul acesta. Tănase a vorbit pentru Antena 1 despre moartea lui Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a fost internat după ce a leșinat în cantonamentul de la Mogoșoaia în fața jucătorilor.

Florin Tănase și-a găsit cu greu cuvintele după ce a aflat vestea morții lui Mircea Lucescu.

„E un șoc, o veste extrem de tristă. A fost o onoare să lucrez cu dansul și să pot învăța lucruri de la el. Un antrenor mare, un caracter și mai mare, un simbol al fotbalului. Vreau să transmit condoleanțe întregii familii. Rămas bun, nea Mircea.

Cu câte nu rămânem (nr. datorită lui Mircea Lucescu)? Un om atât de mare, un profesor. Am avut atât de multe de învățat, a inspirat mulți tineri și a creat atât de mulți fotbaliști. Ce a lăsat în urmă Mircea Lucescu e greu de realizat. E o pierdere foarte mare pentru fotbalul românesc” a spus Florin Tănase pentru Antena 1.

