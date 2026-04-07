„Mi se pare ireal să vorbesc la trecut de Nea Mircea” Răducioiu, devastat după moartea lui Mircea Lucescu

Florin Răducioiu a vorbit cu lacrimi în ochi despre moartea lui Mircea Lucescu.

Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. După mai multe zile de luptă, tristul anunţ a venit marţi seară.

Răducioiu, devastat de moartea lui Mircea Lucescu

Florin Răducioiu a izbucnit în lacrimi când a aflat de moartea lui Mircea Lucescu, cel căruia îi datorează enorm, după cum admite chiar fostul fotbalist.

„Sunt terminat și vă rog să mă înțelegeți că sunt devastat. A fost antrenorul care a avut cel mai important rol în cariera mea. Cel mai important om din viața mea! Fără el nu aș fi devenit fotbalist de un bun nivel și chiar îi datorez multe din toate punctele de vedere.

Fără nea Mircea nu știu dacă eram cine am fost. A fost un om în adevăratul sens al cuvântului, a fost ca un tată care m-a ajutat în toată cariera mea și căruia o să-i mulțumesc toată viața. Mi se pare ireal că trebuie să vorbesc la trecut despre nea Mircea.