"Dacă eram la Real Madrid sau Barcelona, îl luam!" Gigi Becali, cucerit de un jucător al naţionalei - Antena Sport

„Noi îi datorăm victoria şi lui Ianis, el a câştigat meciul. Dacă nu scotea el 11 metri, mai câştigam noi? Scoateţi în evidenţi, Ianis, el a făcut, victoria e a lui! Nici a lui Mihăilă, nici a lui Man, nici Mitriţă, e a lui. Nu că-l iubesc eu pe el, dar e adevărul. Nu ai ce să zici, a câştigat meciul. Să fii tată, ai băiatul în teren, revenit din accidentare. De la 25 de ani trebuie să fie mare.

Ce ştiu, calitate are, inteligenţă are, are ambele picioare. Vârsta de 25 de ani, e vârful unui fotbalist. 25-28 de ani. El acum e în vârf, acolo trebuie să ajungă”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

În privinţa lui Alexandru Mitriţă, Gigi Becali a avut de asemenea doar cuvinte de laudă. Acesta a transmis că în locul lui Mircea Lucescu, l-ar fi titularizat imediat pe mijlocaşul Universităţii Craiova la echipa naţională.

„Dacă încep echipa, el e primul şi după restul. Când pune piciorul pe minge, e posibil să fie gol, oriunde ar fi, pe margine, oriunde. Dacă eram în locul lui Lucescu, Mitriţă are puţine emoţii, dar îi spuneam să facă ce vrea. Că el trebuie să dribleze”, a mai spus Gigi Becali.