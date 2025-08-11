Scandal uriaş între Dan Şucu şi Gigi Becali! Acuzaţii dure ale şefului de la Rapid: "Abuzuri inacceptabile" - Antena Sport

Închide meniul
Scandal uriaş între Dan Şucu şi Gigi Becali! Acuzaţii dure ale şefului de la Rapid: “Abuzuri inacceptabile”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 11 august 2025, 11:28

Colaj cu Gigi Becali şi Dan Şucu / Profimedia Images, AntenaSport

Scandal uriaş între Dan Şucu şi Gigi Becali! Acuzaţii dure ale şefului de la Rapid la adresa rivalului de la FCSB. Asta după ce campioana a beneficiat de o modificare de regulament prin care a reuşit să-l reintroducă pe lista de Liga 1 pe Malcom Edjouma. Şucu nu îl iartă nici pe şeful LPF, Gino Iorgulescu.

Dan Şucu îi face praf pe Gigi Becali şi pe Gino Iorgulescu. Susţine că şeful LPF o avantajează pe FCSB şi că ultimul caz e doar un exemplu în acest sens.

Dan Şucu, acuzaţii grave la adresa lui Gigi Becali şi Gino Iorgulescu

Dan Şucu începe seria acuzaţiilor cu o metaforă. “𝐔𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞 𝐬𝐚̆ „𝐩𝐮𝐩𝐞” 𝐢𝐧𝐞𝐥𝐮𝐥 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐥𝐚𝐭 𝐧𝐮 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐚̆ 𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞 𝐭𝐨𝐭̦𝐢!”, susţine acţionarul celor din Giuleşti.

Apoi, apelează la trecutul lui Gigi Becali pe care îl acuză de faptul că ar fi dat mită. Este vorba despre celebrul caz din urmă cu două decenii când şeful celor de la FCSB a vrut să o premieze pe Gloria Bistriţa pentru a-şi apăra corect şansele într-un meci. Atunci, era vorba despre o partidă din ultima etapă, dar banii nu au mai ajuns la această formaţie pentru că bistriţenii au pierdut. “Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deținătorul inteligenței absolute și al bunului-simț juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepți abuzurile, ești lipsit atât de inteligență, cât și de bun-simț juridic.

În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin președintele Gino Iorgulescu, este evident. LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă — un patronat. Angajații ligii, inclusiv președintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanți și să acționeze în numele și cu acordul tuturor membrilor”, a tunat Şucu.

Patronul de la Rapid nu s-a oprit aici. A dat de pământ şi cu şeful LPF, Gino Iorgulescu. “Faptul că un singur club a reușit să impună, peste noapte, o modificare de regulament în timpul competiției este un abuz extrem de grav. Iar faptul că președintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regește — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur și simplu inacceptabil.

Nu, nu cred că domnul Becali va înceta vreodată să solicite favoruri pentru clubul pe care îl deține. Problema este că președintele LPF a decis să i le acorde fără nicio consultare cu ceilalți membri. Acest lucru creează un precedent periculos. Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să își prezinte demisia de onoare din funcția de președinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă.

În încheiere, țin să urez mult succes celor trei cluburi românești încă angrenate în competițiile europene. Ele reprezintă, în acest moment, întreaga noastră ligă în Europa”, a încheiat Şucu.

Vezi această postare pe Instagram
 
O postare distribuită de FC Rapid (@fcrapid1923oficial)

FCSB şi Rapid urmează să se întâlnească în meci direct în Liga 1, cu echipa giuleşteană în postura de echipă gazdă.

