Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nu-mi aduc două nopți la rând în același pat". Edi Iordănescu, "în corzi" după o victorie dramatică în campionat - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | “Nu-mi aduc două nopți la rând în același pat”. Edi Iordănescu, “în corzi” după o victorie dramatică în campionat

“Nu-mi aduc două nopți la rând în același pat”. Edi Iordănescu, “în corzi” după o victorie dramatică în campionat

Andrei Nicolae Publicat: 11 august 2025, 10:01

Comentarii
Nu-mi aduc două nopți la rând în același pat. Edi Iordănescu, în corzi după o victorie dramatică în campionat

Edi Iordănescu, în timpul unui meci al Legiei Varșovia / Profimedia

Edi Iordănescu a obținut duminică seara prima victorie în campionat pe teren propriu alături de Legia Varșovia, după ce a învins-o pe Katowice cu 3-1. Formația din capitală a câștigat dramatic, în contextul în care în minutul 90+4, scorul era 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meci, Edi Iordănescu s-a arătat mulțumit de rezultat, după care a vorbit despre perioada încărcată și de meciul care urmează în returul din preliminariile Europa League, contra celor de la AEK Larnaca.

Edi Iordănescu: “Avem un plan să întoarcem meciul cu ciprioții”

Legia Varșovia a ajuns la a șasea victorie cu Edi Iordănescu pe banca tehnică și la a doua din campionat, după un succes dramatic contra celor de la Katowice. “Militarii” au deschis scorul pe finalul primei reprize, după care au fost egalați în minutul 84.

Ce a urmat în prelungiri a fost de un dramatism inexplicabil. Legia a marcat în minutul 90+5 și părea că a stabilit scorul final, însă la două minute distanță a mai marcat o dată și a tranșat complet partida.

La finalul meciului, Edi Iordănescu a vorbit despre efortul depus de elevii săi, spunând de asemenea că ar fi preferat mai degrabă un meci în care să nu primească vreun gol. În plus, fostul selecționer a acuzat programul extrem de aglomerat al echipei și timpul de pregătire scurt pe care l-a avut la dispoziție înainte de startul sezonului.

Reclamă
Reclamă

Iordănescu a abordat și situația “dublei” cu AEK Larnaca, unde Legia trebuie să întoarcă un rezultat de 1-4 pe teren propriu dacă vrea să continue în preliminariile Europa League.

Cele trei puncte câștigate astăzi (n.r. 10 august) sunt meritate pe deplin. Trebuie să îmi felicit jucătorii, au arătat că au caracter și au luptat până la final. La finalul zilei, nu am câștigat la un gol, ci la două, deși din punctul meu de vedere, prefer o victorie cu 1-0.

Trebuie să spun și că această perioadă a fost o provocare imensă pentru noi. Perioada de pre-sezon a fost una dintre cele mai scurte din istorie, mai puțin de trei săptămâni. De atunci, am jucat nouă meciuri în 30 de zile. Nu-mi aduc aminte să fi avut două nopți la rând în același pat. Călătorim în mod constant, deseori în locuri cu un climat dificil.

Momentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilorMomentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilor
Reclamă

Acum trebuie să ne recuperăm și să ne pregătim bine pentru joi, pentru că avem un meci în cupele europene care urmează. Avem un plan prin care să întoarcem meciul cu ciprioții. După ce s-a întâmplat la Larnaca, aveam nevoie de o astfel de victorie pentru a ne recăpăta încrederea înainte de retur. E un proces, îmi asum responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat și pentru ce urmează“, a declarat fostul selecționer, potrivit legionsci.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Observator
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
9:59
Culisele transferului lui Dennis Man la PSV! Ce i se pregăteşte tricolorului. Olandezii au dat cărţile pe faţă
9:43
Cum a ajuns FCSB în criză. Cea mai mare problemă a campioanei: “Joacă meciurile în 10 oameni”
9:31
VIDEORatare uluitoare a lui Marcus Rashford în Trofeul Joan Gamper. Barcelona a “demolat-o” pe Como cu 5-0
9:11
Cum a reacționat galeria FCSB-ului după al treilea eșec din Liga 1. Ce s-a cântat în sectorul fanilor Sloboziei
8:58
Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior
8:51
“Există un pol de putere”. Mihai Rotaru, replică pentru Gigi Becali după scandalul creat în jurul lui Edjouma
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal” 2 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…” 3 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 4 FCSB – Unirea Slobozia 0-1. Campioana, a treia înfrângere la rând în campionat! Un dinamovist a “răpus-o” 5 Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant 6 FotoMihai Rotaru, apariţie de senzaţie! A venit la meciul Universităţii Craiova cu o maşină de 400.000 de euro!
Citește și
Cele mai citite
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”