"Nu-mi aduc două nopți la rând în același pat". Edi Iordănescu, "în corzi" după o victorie dramatică în campionat - Antena Sport

Edi Iordănescu a obținut duminică seara prima victorie în campionat pe teren propriu alături de Legia Varșovia, după ce a învins-o pe Katowice cu 3-1. Formația din capitală a câștigat dramatic, în contextul în care în minutul 90+4, scorul era 1-1.
După meci, Edi Iordănescu s-a arătat mulțumit de rezultat, după care a vorbit despre perioada încărcată și de meciul care urmează în returul din preliminariile Europa League, contra celor de la AEK Larnaca.
Edi Iordănescu: “Avem un plan să întoarcem meciul cu ciprioții”
Legia Varșovia a ajuns la a șasea victorie cu Edi Iordănescu pe banca tehnică și la a doua din campionat, după un succes dramatic contra celor de la Katowice. “Militarii” au deschis scorul pe finalul primei reprize, după care au fost egalați în minutul 84.
Ce a urmat în prelungiri a fost de un dramatism inexplicabil. Legia a marcat în minutul 90+5 și părea că a stabilit scorul final, însă la două minute distanță a mai marcat o dată și a tranșat complet partida.
La finalul meciului, Edi Iordănescu a vorbit despre efortul depus de elevii săi, spunând de asemenea că ar fi preferat mai degrabă un meci în care să nu primească vreun gol. În plus, fostul selecționer a acuzat programul extrem de aglomerat al echipei și timpul de pregătire scurt pe care l-a avut la dispoziție înainte de startul sezonului.
Iordănescu a abordat și situația “dublei” cu AEK Larnaca, unde Legia trebuie să întoarcă un rezultat de 1-4 pe teren propriu dacă vrea să continue în preliminariile Europa League.
“Cele trei puncte câștigate astăzi (n.r. 10 august) sunt meritate pe deplin. Trebuie să îmi felicit jucătorii, au arătat că au caracter și au luptat până la final. La finalul zilei, nu am câștigat la un gol, ci la două, deși din punctul meu de vedere, prefer o victorie cu 1-0.
Trebuie să spun și că această perioadă a fost o provocare imensă pentru noi. Perioada de pre-sezon a fost una dintre cele mai scurte din istorie, mai puțin de trei săptămâni. De atunci, am jucat nouă meciuri în 30 de zile. Nu-mi aduc aminte să fi avut două nopți la rând în același pat. Călătorim în mod constant, deseori în locuri cu un climat dificil.