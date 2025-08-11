"Nu-mi aduc două nopți la rând în același pat". Edi Iordănescu, "în corzi" după o victorie dramatică în campionat - Antena Sport

Edi Iordănescu a obținut duminică seara prima victorie în campionat pe teren propriu alături de Legia Varșovia, după ce a învins-o pe Katowice cu 3-1. Formația din capitală a câștigat dramatic, în contextul în care în minutul 90+4, scorul era 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meci, Edi Iordănescu s-a arătat mulțumit de rezultat, după care a vorbit despre perioada încărcată și de meciul care urmează în returul din preliminariile Europa League, contra celor de la AEK Larnaca.

Edi Iordănescu: “Avem un plan să întoarcem meciul cu ciprioții”

Legia Varșovia a ajuns la a șasea victorie cu Edi Iordănescu pe banca tehnică și la a doua din campionat, după un succes dramatic contra celor de la Katowice. “Militarii” au deschis scorul pe finalul primei reprize, după care au fost egalați în minutul 84.

Ce a urmat în prelungiri a fost de un dramatism inexplicabil. Legia a marcat în minutul 90+5 și părea că a stabilit scorul final, însă la două minute distanță a mai marcat o dată și a tranșat complet partida.

La finalul meciului, Edi Iordănescu a vorbit despre efortul depus de elevii săi, spunând de asemenea că ar fi preferat mai degrabă un meci în care să nu primească vreun gol. În plus, fostul selecționer a acuzat programul extrem de aglomerat al echipei și timpul de pregătire scurt pe care l-a avut la dispoziție înainte de startul sezonului.