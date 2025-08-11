Dan Şucu, un nou tun financiar la Genoa! Vedeta echipei va ajunge la AC Milan. Detalii de ultimă oră - Antena Sport

Închide meniul
Dan Şucu, un nou tun financiar la Genoa! Vedeta echipei va ajunge la AC Milan. Detalii de ultimă oră

Gabriel Zamfirescu Publicat: 11 august 2025, 10:40

Dan Şucu / Profimedia Images

Dan Şucu este aproape de a da un nou tun financiar la Genoa! Vedeta echipei genoveze va ajunge la AC Milan. Ies la iveală detalii de ultimă oră despre mutarea pregătită între cele două echipe din Serie A. Chiaar jurnalistul Fabrizio Romano a fost cel care a făcut dezvăluiri de la negocieri.

Dan Şucu încearcă să-şi recupereze investiţia din momentul în care a achiziţionat pachetul majoritar de acţiuni al celor de la Genoa. acum, e gata să vândă vedeta echipei.

Dan Şucu, aproape de a încasa 20 de milioane de euro pe belgianul Koni De Winter

Dan Șucu este pe cale să dea lovitura la Genoa, în această vară. Patronul care o deţine şi pe Rapid e aproape să încaseze 20 de milioane de euro de pe urma unui singur jucător. Este vorba despre vedeta celor de la Genoa, belgianul Koni De Winter. Fundaşul central în vârstă de 23 de ani va ajunge la AC Milan.

Celebrul jurnalist italian, Fabrizio Romano a fost cel care a făcut anunţul. Astfel, transferul lui De Winter la AC Milan e aproape de a se finaliza, iar Genoa va primi 20 de milioane în schimbul fundașului. Mai sunt câteva detalii de pus la punct între cele două cluburi, dar Koni de Winter este așteptat să facă vizita medicală zilele viitoare și să devină noul jucător al formaţiei milaneze.

De serviciile lui Koni De Winter au mai fost interesate Inter Milano, dar și Bournemouth. Până la urmă, acesta va ajunge la AC Milan.

26 de meciuri și trei goluri a reușit Koni De Winter la Genoa în sezonul 2024/2025. Jucătorul este cotat la 22.000.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

