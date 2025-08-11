Virgil van Dijk, dezamăgit. Ce a spus despre cei care au stricat momentul de reculegere pentru Diogo Jota - Antena Sport

Liverpool a pierdut primul meci oficial din noul sezon al fotbalului englez, Supercupa Angliei, în fața celor de la Crystal Palace. Formația antrenată de Oliver Glasner s-a impus după loviturile de departajare, la capătul unui meci care a fost marcat și de un moment regretabil, acela când cei prezenți pe Wembley nu au respectat minutul de reculegere în memoria lui Diogo Jota și a fratelui său, Andre Silva.
Virgil van Dijk, căpitanul “cormoranilor” a abordat această situație la interviul acordat după înfrângere.
Van Dijk: “E singurul lucru pe care îl pot spune”
Fundașul olandez s-a arătat dezamăgit de atitudinea oamenilor de pe Wembley care au stricat momentul de reculegere, care făceau parte din sectorul suporterilor lui Crystal Palace, conform presei britanice. Cu toate acestea, Van Dijk a părut și ușor resemnat, fiind conștient de probabilitatea mică de a se face liniște totală într-un stadion cu 80.000 de oameni prezenți pe el.
“Da, sunt dezamăgit. Ăsta e singurul lucru pe care îl pot spune. Nu știu cine a făcut-o, dar au fost mulți care încercau să facă liniște, iar evident asta nu a ajutat. Asta este.
Nu poți controla câți fani sunt aici. Au fost 80.000 de oameni? E dezamăgitor să auzi asta, dar dacă acea persoană sau acele persoane pot merge acasă și să fie fericite cu ce au făcut, atunci..“, a declarat căpitanul formației de pe Anfield, potrivit dailymail.co.uk.
Virgil Van Dijk, declaraţie acidă pentru şefii lui Liverpool după eşecul din Supercupa Angliei
Căpitanul trupei de pe Anfield a întrerupt un reporter care îi spunea: “Liverpool are atât de multe opţiuni în atac acum”. “Avem?”, a replicat acid Van Dijk.
Fundaşul a amintit de plecările lui Luis Diaz, la Bayern Munchen, şi Darwin Nunez, la Al Hilal, din această vară. Liverpool este în căutarea unui vârf, pe lista de transferuri fiind Alexander Isak, de la Newcastle.
“Ei bine, tocmai l-am pierdut pe Darwin, care a plecat în Arabia Saudită, și pe Luis Diaz, care a mers la Bayern. Cred că e mereu loc pentru un atacant care să ne întărească, așa că vom vedea ce putem aduce în mercato”, a declarat Virgil Van Dijk, conform thisisanfield.com.