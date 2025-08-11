Charles Leclerc a dat verdictul în privința declarațiilor lui Lewis Hamilton din Ungaria: "N-am niciun dubiu" - Antena Sport

Lewis Hamilton a încheiat pe locul 12 cursa din Marele Premiu al Ungariei, însă britanicul nu s-a remarcat prin prestația sa de pe circuit, ci printr-o declarație oferită după calificările de pe Hungaroring. După ce nu a reușit să intre în Q3, septuplul campion mondial a venit dărâmat la interviu și a declarat că este inutil și că echipa din Maranello ar trebui să ia în considerare schimbarea pilotului, respectiv pe el.

Recent, Charles Leclerc, coechipierul britanicului, a venit cu o declarație prin care a comentat spusele colegului său.

Leclerc, convins că Hamilton se va întoarce mai puternic

Monegascul este de părere că ce s-a întâmplat cu septuplul campion mondial la Hungaroring reprezintă doar o întâmplare și că al său coechipier va reveni cu forțe proaspete la restartul din Olanda. În plus, Leclerc a dezvăluit că își dorește ca atât el, cât și Hamilton să se descurce bine în monopostul Ferrari, chiar dacă vrea să fie mai bun decât britanic.

În final, pilotul de 27 de ani a mărturisit că e frustrat pentru că nu a profitat de pole-position-ul din Marele Premiu al Ungariei și a încheiat cursa abia pe locul al patrulea.

“Weekend-ul nu a fost ușor pentru el, dar nu am niciun dubiu că a fost un incident izolat. Se va întoarce mai puternic pentru o a doua jumătate de sezon mai bună. La finalul zilei, suntem o echipă, iar oricât de mult aș vrea să termin în fața lui Lewis, vreau ca amândoi să avem succes.