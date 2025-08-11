Charles Leclerc a dat verdictul în privința declarațiilor lui Lewis Hamilton din Ungaria: "N-am niciun dubiu" - Antena Sport

Lewis Hamilton a încheiat pe locul 12 cursa din Marele Premiu al Ungariei, însă britanicul nu s-a remarcat prin prestația sa de pe circuit, ci printr-o declarație oferită după calificările de pe Hungaroring. După ce nu a reușit să intre în Q3, septuplul campion mondial a venit dărâmat la interviu și a declarat că este inutil și că echipa din Maranello ar trebui să ia în considerare schimbarea pilotului, respectiv pe el.
Recent, Charles Leclerc, coechipierul britanicului, a venit cu o declarație prin care a comentat spusele colegului său.
Leclerc, convins că Hamilton se va întoarce mai puternic
Monegascul este de părere că ce s-a întâmplat cu septuplul campion mondial la Hungaroring reprezintă doar o întâmplare și că al său coechipier va reveni cu forțe proaspete la restartul din Olanda. În plus, Leclerc a dezvăluit că își dorește ca atât el, cât și Hamilton să se descurce bine în monopostul Ferrari, chiar dacă vrea să fie mai bun decât britanic.
În final, pilotul de 27 de ani a mărturisit că e frustrat pentru că nu a profitat de pole-position-ul din Marele Premiu al Ungariei și a încheiat cursa abia pe locul al patrulea.
“Weekend-ul nu a fost ușor pentru el, dar nu am niciun dubiu că a fost un incident izolat. Se va întoarce mai puternic pentru o a doua jumătate de sezon mai bună. La finalul zilei, suntem o echipă, iar oricât de mult aș vrea să termin în fața lui Lewis, vreau ca amândoi să avem succes.
Nu cred că ne îndreptăm spre a doua jumătate de sezon gândindu-ne că putem câștiga oriunde, iar asta face ca frustrarea să fie și mai mare, pentru că știam că asta e probabil una dintre puținele șanse din acest sezon și trebuia să profităm de ea“, a declarat monegascul, potrivit marca.com.
După 14 etape din acest sezon de Formula 1, Lewis Hamilton se află pe locul 6, cu 109 puncte. Charles Leclerc, coechipierul său, se află pe locul 5, cu 151 de puncte.
Formula 1 va reveni după pauza de vară cu Marele Premiu al Olandei, care are loc între 29 și 31 august.