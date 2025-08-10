Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există - Antena Sport

90 de milioane de euro a cheltuit echipa abia promovată în prima ligă, iar semnalele sunt că nu se va opri aici.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

SC Neom i-a transferat, printre alții, pe Nathan Zézé (20 de milioane de euro, de la Nantes), Marcin Bulka (15 milioane de euro, Nice) sau Saïmon Bouabré (10 milioane de euro, Monaco). Starul Alexandre Lacazette a venit gratis, în timp ce antrenorul Christophe Galtier, fost la PSG, a preluat banca tehnică.

Iar clubul din Arabia Saudită nu plănuiește să închidă robinetul. Corentin Tolisso, de la Lyon, cotat la 12 milioane de euro, este și el pe lista lui SC Neom. Într-o ligă cu Al Hilal, Al Nassr sau Al Ahli, culmea, SC Neom este cea care a „spart banca” în această vară.

SC Neom, reprezentanta unui mega-proiect futurist aflat în cumpănă

Marea problemă a clubului saudit? Reprezintă un oraș care încă nu există, iar previziunile sunt că apariția lui va întârzia serios. Și asta într-un caz fericit. Într-o variantă pesimistă, nu se va mai ridica niciodată.