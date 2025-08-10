Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există

Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există

Ionuţ Axinescu Publicat: 10 august 2025, 9:17

Comentarii
Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există

90 de milioane de euro a cheltuit echipa abia promovată în prima ligă, iar semnalele sunt că nu se va opri aici.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

SC Neom i-a transferat, printre alții, pe Nathan Zézé (20 de milioane de euro, de la Nantes), Marcin Bulka (15 milioane de euro, Nice) sau Saïmon Bouabré (10 milioane de euro, Monaco). Starul Alexandre Lacazette a venit gratis, în timp ce antrenorul Christophe Galtier, fost la PSG, a preluat banca tehnică.

Iar clubul din Arabia Saudită nu plănuiește să închidă robinetul. Corentin Tolisso, de la Lyon, cotat la 12 milioane de euro, este și el pe lista lui SC Neom. Într-o ligă cu Al Hilal, Al Nassr sau Al Ahli, culmea, SC Neom este cea care a „spart banca” în această vară.

SC Neom, reprezentanta unui mega-proiect futurist aflat în cumpănă

Marea problemă a clubului saudit? Reprezintă un oraș care încă nu există, iar previziunile sunt că apariția lui va întârzia serios. Și asta într-un caz fericit. Într-o variantă pesimistă, nu se va mai ridica niciodată.

Reclamă
Reclamă

SC Neom a apărut ca tribut pentru un mega-proiect al Arabiei Saudite. O regiune futuristă, planificată, cu o insulă artificială de lux și pârtie de schi fix în mijlocul deșertului! Mega-proiectul, numit chiar Neom, a fost anunțat în 2017 și urma să aibă un oraș principal (The Line) de 170 de kilometri în linie dreaptă și 1,5 milioane de locuitori până în 2030.

Clubul care a apărut peste noapte și are două promovări consecutive

În 2023, a apărut și echipa de fotbal, special ca să promoveze proiectul. Al Suqoor Club, o grupare fondată în 1965, a devenit peste noapte SC Neom, prin ordinul autorităților saudite. În doi ani, noul club a promovat din a treia divizie în prima.

30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
Reclamă

Planul era să se mute rapid pe un stadion futurist, în ton cu mega-proiectul Neom. Momentan însă, arena este doar pe hârtie, chit că ar trebui să găzduiască meciuri la Cupa Mondială din 2034, din Arabia Saudită. Construcția noului stadion va începe abia în 2027 și, dacă totul merge ca pe roate, va fi finalizată în 2032. Până atunci, SC Neom joacă la Tabuk,  la 150 de kilometri de „casă”.

Oficialii saudiți s-au răzgândit: Neom ar putea să apară peste un secol!

Din 2017, când a fost anunțat, proiectul a fost reconsiderat și restrâns masiv. Din 170 de kilometri, acum se preconizează doar 2,4! Plus un oraș cu numai 300 de mii de locuitori, nu 1,5 milioane, așa cum s-a spus inițial.

În acest moment, orașul The Line este în construcție, șantierele sunt deschise (lucrează circa 10 mii de muncitori), dar 2030 a devenit un termen utopic. Unii oficiali din Arabia Saudită vorbesc acum că ar mai putea dura 50 sau chiar 100 de ani până când va deveni realitate!

Potrivit presei locale, toate aceste întârzieri pleacă de la costurile mult prea mari, neprevăzute, ale proiectului. Inițial, se vorbea de 500 de miliarde de dolari, astăzi unele estimări vorbesc despre un buget total de 8,8 trilioane de dolari.

În aceste condiții, SC Neom, deși a cheltuit zeci de milioane de euro ca să devină cunoscută, ar putea rămâne echipa de fotbal a unui oraș care nu s-a mai făcut niciodată.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Observator
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Ce a decis să facă un bărbat după ce vecinul său îi ocupa constant locul de parcare. ”Răzbunarea” sa a fost apreciată de o mulțime de internauți
Fanatik.ro
Ce a decis să facă un bărbat după ce vecinul său îi ocupa constant locul de parcare. ”Răzbunarea” sa a fost apreciată de o mulțime de internauți
12:37
Scandal în lumea fotbalului! Un președinte de club, demis după ce a fost acuzat de furt și spălare de bani
12:31
Ce a făcut Dennis Man înaintea transferului la PSV Eindhoven. Italienii l-au dat de gol pe tricolor
12:10
FCSB – Unirea Slobozia LIVE TEXT (21:30). Campioana caută prima victorie pe teren propriu din noul sezon
11:44
Dorinel Munteanu, verdict despre lupta pentru play-off: “Atunci se va face diferența!”
11:20
Dezvăluiri dure din vestiarul FCSB! Ce s-a întâmplat la meciul cu Drita: “Ne-a curprins panica”
10:48
Constantin Budescu semnează! Oficialii clubului au dezvăluit totul: “În 10 zile va fi bun de joc!”
Vezi toate știrile
1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 4 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public 5 Ce salariu va avea Dennis Man la PSV Eindhoven. Tricolorul, direct în topul celor mai bine plătiţi jucători 6 Cât va achita, de fapt, PSV Eindhoven pentru Dennis Man. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat