FCSB - Unirea Slobozia LIVE TEXT (21:30). Campioana caută prima victorie pe teren propriu din noul sezon - Antena Sport

FCSB – Unirea Slobozia LIVE TEXT (21:30). Campioana caută prima victorie pe teren propriu din noul sezon

Alex Ioniță Publicat: 10 august 2025, 12:10

Sport Pictures

Meciul dintre FCSB și Unirea Slobozia va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 5, din noul sezon de Liga 1.

Campioana României a avut parte de un început modest de sezon, în campionatul intern. FCSB a adunat doar 4 puncte din primele 4 partide jucate, aflându-se, înaintea acestui meci, pe locul 12.

LIVE TEXT | FCSB – Unirea Slobozia (21:30)

De cealaltă parte, Unirea Slobozia se află pe locul 11 în Liga 1, tot cu 4 puncte, după 4 meciuri disputate.

Campioana României primește vizita echipei lui Andrei Prepeliță după victoria cu Drita, din turul 3 al preliminariilor Europa League. FCSB s-a impus cu scorul de 3-2, după ce a reușit să revină de la 0-2.

De cealaltă parte, ialomițenii au înregistrat un rezultat de egalitate, în ultimul duel jucat. A fost 0-0 cu Oțelul Galați, în etapa a 4-a a noului sezon de Liga 1.

Ultima întâlnire dintre FCSB și Unirea Slobozia a avut loc în luna noiembrie a anului trecut. La momentul respectiv, echipa lui Elias Charalambous s-a impus cu scorul de 3-0.

Echipele probabile:

FCSB: Zima – Cercel, Graovac, M.Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut – Miculescu, Oct.Popescu, Fl. Tănase – Bîrligea
Rezerve: Udrea, Kiki, Ngezana, Cisotti, Alhassan, Politic, Edjouma, Lixandru, Stoian, Toma
Absenți: Târnovanu (accidentat), Olaru, Alibec, Radunovic, (accidentați)
Antrenor: Elias Charalambous

Unirea Slobozia: Rusu – A. Negru, I. Dinu, Antoche, Șerbănică – Purece, Hamdiji, Aganovic – Florescu, Afalna, Dulcea
Rezerve: Gurău, Ibrian, R. Iancu, Dragu, Coadă, M. Lemnaru, V. Pop, R. Deaconu, Rotund, Bărbuț, Said
Antrenor: Andrei Prepeliță

Dezvăluiri dure din vestiarul FCSB! Ce s-a întâmplat la meciul cu Drita: “Ne-a curprins panica”

FCSB a fost aproape de un nou rezultat ruşinos în cupele europene. Echipa lui Elias Charalambous a fost condusă, scor 0-2, de Drita, în prima manşă a turului 3 preliminar din Europa League. A reuşit însă să revină şi să câştige după dubla lui Daniel Bîrligea şi golul lui Daniel Graovac.

Unul dintre eroii celor de la FCSB de pe Arena Naţională a vorbit despre problemele campioanei. Daniel Graovac recunoaşte că i-a cuprins panica pe jucătorii lui Elias Charalambous.

Fundașul Daniel Graovac a recunoscut că ”roș-albaștrii” au avut parte și de noroc şi astfel au reușit să întoarcă rezultatul din meciul cu Drita. Acum, pornesc cu prima şansă în manşa retur din Kosovo. Dacă o elimină pe Drit, FCSB va juca în play-off-ul de Europa League contra scoţienilor de la Aberdee.

”După eliminarea cu Shkendija, a fost greu să ne revenim mental. Aveam cele mai mari ambiții, obiectivul era calificarea în Champions League și a trebuit să acceptăm faptul că jucăm în Europa League.

Am intrat prost în meciul cu Drita și panica a început încet să ne cuprindă. Totuși, după 0-2 ne-am adunat, am început să jucăm. Am redus din diferență, apoi am marcat eu pentru 2-2 și, pe final, am avut noroc să câștigăm. Acum așteptăm returul mult mai liniștiți”, a declarat Graovac, conform publicației Glas Srpske.

