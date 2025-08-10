FCSB - Unirea Slobozia LIVE TEXT (21:30). Campioana caută prima victorie pe teren propriu din noul sezon - Antena Sport

Meciul dintre FCSB și Unirea Slobozia va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 5, din noul sezon de Liga 1.

Campioana României a avut parte de un început modest de sezon, în campionatul intern. FCSB a adunat doar 4 puncte din primele 4 partide jucate, aflându-se, înaintea acestui meci, pe locul 12.

LIVE TEXT | FCSB – Unirea Slobozia (21:30)

De cealaltă parte, Unirea Slobozia se află pe locul 11 în Liga 1, tot cu 4 puncte, după 4 meciuri disputate.

Campioana României primește vizita echipei lui Andrei Prepeliță după victoria cu Drita, din turul 3 al preliminariilor Europa League. FCSB s-a impus cu scorul de 3-2, după ce a reușit să revină de la 0-2.

De cealaltă parte, ialomițenii au înregistrat un rezultat de egalitate, în ultimul duel jucat. A fost 0-0 cu Oțelul Galați, în etapa a 4-a a noului sezon de Liga 1.