FCSB - Unirea Slobozia LIVE TEXT (21:30). Campioana caută prima victorie pe teren propriu din noul sezon - Antena Sport

Meciul dintre FCSB și Unirea Slobozia va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 5, din noul sezon de Liga 1.
Campioana României a avut parte de un început modest de sezon, în campionatul intern. FCSB a adunat doar 4 puncte din primele 4 partide jucate, aflându-se, înaintea acestui meci, pe locul 12.
LIVE TEXT | FCSB – Unirea Slobozia (21:30)
De cealaltă parte, Unirea Slobozia se află pe locul 11 în Liga 1, tot cu 4 puncte, după 4 meciuri disputate.
Campioana României primește vizita echipei lui Andrei Prepeliță după victoria cu Drita, din turul 3 al preliminariilor Europa League. FCSB s-a impus cu scorul de 3-2, după ce a reușit să revină de la 0-2.
De cealaltă parte, ialomițenii au înregistrat un rezultat de egalitate, în ultimul duel jucat. A fost 0-0 cu Oțelul Galați, în etapa a 4-a a noului sezon de Liga 1.
Ultima întâlnire dintre FCSB și Unirea Slobozia a avut loc în luna noiembrie a anului trecut. La momentul respectiv, echipa lui Elias Charalambous s-a impus cu scorul de 3-0.
Echipele probabile:
FCSB: Zima – Cercel, Graovac, M.Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut – Miculescu, Oct.Popescu, Fl. Tănase – Bîrligea
Rezerve: Udrea, Kiki, Ngezana, Cisotti, Alhassan, Politic, Edjouma, Lixandru, Stoian, Toma
Absenți: Târnovanu (accidentat), Olaru, Alibec, Radunovic, (accidentați)
Antrenor: Elias Charalambous