Mihai Rotaru, apariţie de senzaţie! A venit la meciul Universităţii Craiova cu o maşină de 400.000 de euro! - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a apărut cu o maşină de circa 400.000 de euro la meciul echipei sale. Universitatea Craiova – Hermannstadt se dispută de la ora 18:30.
Rotaru a venit la meci cu noua sa maşină, un Rolls Royce Spectre 2023 Coupe, estimată la aproximativ 400.000 de euro.
Universitatea Craiova are un start excelent de sezon. În primele 4 etape a obţinut 3 victorii şi un rezultat de egalitate, având 10 puncte. Oltenii sunt la un punct în spatele liderului UTA Arad, dar au un meci mai puţin disputat.
Echipa antrenată de Mirel Rădoi luptă pentru calificarea în Conference League. În prima manşă din turul trei preliminar al Conference League, Universitatea Craiova a învins-o pe Spartak Trnava cu 3-0. Oltenii sunt mari favoriţi pentru calificarea în play-off, acolo unde ar da peste învingătoarea “dublei” dintre Viking şi Istanbul Başakşehir. Turcii sunt şi ei mari favoriţi la calificare, după ce au învins cu 3-1 în tur, în deplasare, formaţia norvegiană.
“Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Dacă vom avea același public de acum înainte, va fi greu pentru fiecare echipă să ia nu puncte, nu punct, ci jumătate de punct în Bănie.
Echipa juca, gândiți-vă că am avut ocazii imense în prima repriză, puteam să intrăm cu avantaj și la pauză. Per total, după ce am văzut astăzi, pot spune că merită să investești în fotbal, a fost o seară extraordinară”, declara Mihai Rotaru, pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0.
