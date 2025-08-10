Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant - Antena Sport

Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova! Atacantul nu intră în planurile lui Mirel Rădoi și semnează cu un club din Liga 1.
În stagiunea precedentă, Markovic a fost împrumutat la Hermannstadt și Oțelul Galați. Totuși, Mirel Rădoi a hotărât să nu se bazeze pe jucătorul de 24 de ani, după întoarcerea acestuia la Universitatea Craiova.
Jovan Markovic, de la Universitatea Craiova la Farul
În momentul de față, Mirel Rădoi îi are în lot pe Steven Nsimba și Assad Al Hamlawi, jucători care sunt într-o formă bună. Astfel, tehnicianul a decis scă Jovan Markovic poate pleca din Bănie.
Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, Jovan Markovic va semna cu Farul Constanța. Înțelegerea ar urma să fie parafată în decursul zilei de duminică, 10 august.
De această dată, Universitatea Craiova nu îl va mai împrumuta pe Markovic. Sursa citată anunță că transferul atacantului la Farul va fi unul definitiv.
Jovan Markovic a adunat 149 de meciuri în tricoul Universității Craiova, echipă pentru care a marcat de 28 de ori și a oferit 14 pase decisive. În momentul de față, jucătorul este cotat la suma de 500.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
