Cea mai mare greşeală a lui Gigi Becali! Cristi Borcea a spus clar: "Asta e cel mai important" - Antena Sport

Fostul şef al lui Dinamo, Cristi Borcea i-a atras atenţia naşului Gigi Becali. Spune că latifunndiarul din Pipera a făcut cea mai mare greşeală în această vară. L-a cedat pe Alexandru Musi la Dinamo şi a mai achitat şi 970.000 de euro pentru a-l aconta pe Dennis Politic. Acum, afacerea s-a dovedit extrem de profitabilă pentru rivala campioanei.

Cristi Borcea este extrem de încântat de Alexandru Musi. Milionarul a vorbit despre cel mai mediatizat schimb al verii în fotbalul din România.

Cristi Borcea, avertisment pentru Gigi Becali

După primele meciuri ale sezonului, mai mulți oameni de fotbal și-au exprimat părerea cu privire la această afacere. Mulţi dintre aceştia spun că Dinamo a ieşit pe plus. Inclusiv, Cristi Borcea, cel care a investit la formația din ”Ștefan cel Mare” este de aceeaşi părere. Mai mult, Borcea plusează şi spune că nu ar fi acceptat şi banii de la finul Gigi Becali. Ar fi făcut mutarea doar între jucători.

Mai mult, Borcea le transmite şefilor de la Dinamo ca milionul de euro pe care l-au primit să îl investească în jucători. ”Am și spus că Dinamo a făcut cea mai tare afacere. Eu, dacă eram conducător, făceam schimbul cu Politic și Musi fără bani. Pentru asta, am spus că trebuie felicitată conducerea lui Dinamo. De milionul acela de euro să cumpere jucători, asta e cel mai important”, a declarat Borcea, potrivit fanatik.ro.

În vârstă de 25 de ani, Dennis Politic are o cotă de piață de 1,5 milioane de euro pe transfermarkt. În schimb, noul jucător al celor de la Dinamo, Alexandru Musi are o cotă de piaţă de 700.000 de euro. Cifrele celor doi sunt însă diferite în acest start de sezon.