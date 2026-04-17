Gică Hagi a primit “votul de încredere” de la Edi Iordănescu: “Are toate calitățile ca să producă performanță”

Edi Iordănescu, fostul selecționer care a mers cu România la EURO 2024, a discutat recent despre venirea lui Gică Hagi la cârma echipei naționale. Tehnicianul de 47 de ani este de părere că “Regele” poate să ajute enorm reprezentativa “tricolorilor”, numind și atuul pe care l-a avut atât el, dar pe care îl are în prezent și liderul Generației de Aur.

Gică Hagi va deveni în cel mai scurt timp noul selecționer al României, după ce joi Comitetul Executiv l-a mandatat pe Răzvan Burleanu să poarte ultimele discuții cu “Regele”. Venirea celui mai mare jucător din istoria țării noastre a fost comentată în ultima perioadă de multe personaje din fotbalul românesc, iar Edi Iordănescu și-a spus și el punctul de vedere.

Edi Iordănescu, despre venirea lui Gică Hagi: “Sunt ajustări care pot fi făcute”

Antrenorul care a ajuns cu “tricolorii” în sferturile Europeanului din 2024 s-a arătat încrezător în potențialul lui Hagi pe banca naționalei. În plus, Iordănescu este de părere că atât el, cât și “Regele”, cred în ceea ce înseamnă potențialul jucătorului român, acesta fiind un avantaj pe care îl va avea omul care a jucat la Real Madrid sau Barcelona în cariera sa.

“Cred foarte tare în Gică, în mentalitatea lui. Are toate calitățile ca să producă performanță la națională. Mai are un avantaj, pe care l-am avut și eu. A crezut și crede foarte mult în jucătorul român și potențialul lui. Automat se creează o emulație în competiția internă și chiar la cei din străinătate.

Va avea o misiune importantă, dar entuziasmul, experiența lui, toate pot ajuta. Referitor la grup. Nu mă convinge nimeni că acest grup nu poate și că s-a autodepășit la EURO. După mult timp am avut un grup unit. Disciplină, muncă. Un grup cu caracter frumos, fără orgolii.