Pleacă Mario Tudose de la FC Argeș? Piteștenii au transferat un internațional cipriot

FC Argeș a impresionat la revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc și a jucat în premieră în play-off, reușind să încheie sezonul pe poziția a șasea, peste formații ca FCSB, UTA sau FC Botoșani.

Piteștenii speră la o evoluție bună și în stagiunea următoare și au bifat deja primul transfer al verii: un internațional cipriot în vârstă de 23 de ani.

Evagoras Antoniou, prezentat de FC Argeș

FC Argeș s-a mișcat rapid după încheierea acestui sezon și a transferat deja primul jucător pentru stagiunea viitoare. Evagoras Antoniou (23 de ani), fundaș central rămas liber de contract după despărțirea de APOEL, s-a înțeles cu formația lui Bogdan Andone.

Prin venirea stoperului, există șanse ca Mario Tudose să plece de la „vulturii violeți”. Fundașul a stârnit interesul mai multor cluburi din Liga 1, dar și din străinătate.

„Salutare, fanilor FC Argeș! Acum sunt alături de lotul echipei naționale a Ciprului, dar o să vin la Pitești în cel mai scurt timp căci abia aștept să încep acest nou capitol al carierei”, a fost mesajul fotbalistului.