Pleacă Mario Tudose de la FC Argeș? Piteștenii au transferat un internațional cipriot

FC Argeș a impresionat la revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc și a jucat în premieră în play-off, reușind să încheie sezonul pe poziția a șasea, peste formații ca FCSB, UTA sau FC Botoșani.
Piteștenii speră la o evoluție bună și în stagiunea următoare și au bifat deja primul transfer al verii: un internațional cipriot în vârstă de 23 de ani.
Evagoras Antoniou, prezentat de FC Argeș
FC Argeș s-a mișcat rapid după încheierea acestui sezon și a transferat deja primul jucător pentru stagiunea viitoare. Evagoras Antoniou (23 de ani), fundaș central rămas liber de contract după despărțirea de APOEL, s-a înțeles cu formația lui Bogdan Andone.
Prin venirea stoperului, există șanse ca Mario Tudose să plece de la „vulturii violeți”. Fundașul a stârnit interesul mai multor cluburi din Liga 1, dar și din străinătate.
„Salutare, fanilor FC Argeș! Acum sunt alături de lotul echipei naționale a Ciprului, dar o să vin la Pitești în cel mai scurt timp căci abia aștept să încep acest nou capitol al carierei”, a fost mesajul fotbalistului.
- Echipa care forţează transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Suma oferită: “E o ţintă accesibilă”
- Probleme uriașe la CFR! 10 fotbaliști și-au depus deja memorii. Neluțu Varga vine de urgență la Cluj
- Ciprian Marica amenință cu plecarea de la Farul: „Fraier nu mi-a stat bine niciodată”. Ce l-a nemulțumit pe acționar
- Cătălin Cîrjan se operează de două ori! Cu ce probleme se confruntă căpitanul lui Dinamo
- Prima plecare de la Rapid, în era “Daniel Pancu”. Anunţul oficial al giuleştenilor