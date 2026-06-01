Home | Fotbal | Liga 1 | Fundaşul pe care FCSB îl transferă: “Aproape rezolvat”! Anunţ şi despre Kennedy Boateng

Fundaşul pe care FCSB îl transferă: “Aproape rezolvat”! Anunţ şi despre Kennedy Boateng

Radu Constantin Publicat: 1 iunie 2026, 18:47

Comentarii
Fundaşul pe care FCSB îl transferă: Aproape rezolvat! Anunţ şi despre Kennedy Boateng
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB dă startul la transferuri. Mihai Stoica anunţă că e aproape de acord cu un fundaş dreapta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Fundașul dreapta este aproape rezolvat, dar va fi concurență mare acolo. La momentul ăsta Pantea și Cercel sunt în lot, Crețu va primi, probabil, o propunere de prelungire și vine și cel pe care l-am remarcat noi”, a spus managerul de la FCSB.

El a dat detalii şi despre Kennedy Boateng, fotbalist despre care Gigi Becali s-a declarat interesat: „Nu a existat nicio discuție. Acum… Gigi a auzit întâmplător că este liber și este interesat de Kennedy Boateng”.

Mihai Stoica s-a felicitat şi pentru aducerea lui Ofri Arad, cel care a punctat decisiv cu Dinamo, în victoria cu 2-1. „Parcă nu îmi vine să cred. Jucăm și anul acesta în Europa. Trebuie să mai aștepte Dinamo! E mai greu să ajungi în Europa. Când ți se închid toate ușile, ai o singură variantă. O victorie meritată.

Mă bucur că golul calificării a fost marcat de Ofri Arad. Eu am avut încredere foarte mare, dar restul oamenilor nu. Eu văd ce alții nu văd. Și cu Toma am văzut. Am chef să mă laud în seara asta”, a mai spus oficialul.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Observator
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Gică Hagi pregătește surprize pentru Georgia – România. Defensivă în trei și Florinel Coman vârf! Exclusiv
Fanatik.ro
Gică Hagi pregătește surprize pentru Georgia – România. Defensivă în trei și Florinel Coman vârf! Exclusiv
20:30

LIVE TEXTFC Voluntari – Hermannstadt 0-0. Returul barajului pentru promovare/menținere în Liga 1
20:12

Supercomputerul a făcut 10.000 de simulări și a dat verdictul cu 10 zile înainte de Cupa Mondială. Cine câștigă
20:10

Georgia – România LIVE VIDEO (marţi, 20:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Gică Hagi revine pe banca echipei naţionale
20:01

Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă!
20:01

Vedeta care s-a accidentat după finala Champions League şi riscă să rateze Cupa Mondială
19:27

OFICIAL | Rapid, mutarea momentului în handabalul românesc
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer 2 Şi-a anunţat retragerea după barajul dramatic Farul – Chindia: “A fost ultimul meci” 3 NEWS ALERTOFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală 4 O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri 5 Un model OnlyFans i-a propus o noapte de amor eroului de la PSG, însă răspunsul a venit de la soția jucătorului! 6 Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile”
Citește și
Cele mai citite
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo
A semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractulA semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractul