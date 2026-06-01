Fundaşul pe care FCSB îl transferă: “Aproape rezolvat”! Anunţ şi despre Kennedy Boateng

FCSB dă startul la transferuri. Mihai Stoica anunţă că e aproape de acord cu un fundaş dreapta.

„Fundașul dreapta este aproape rezolvat, dar va fi concurență mare acolo. La momentul ăsta Pantea și Cercel sunt în lot, Crețu va primi, probabil, o propunere de prelungire și vine și cel pe care l-am remarcat noi”, a spus managerul de la FCSB.

El a dat detalii şi despre Kennedy Boateng, fotbalist despre care Gigi Becali s-a declarat interesat: „Nu a existat nicio discuție. Acum… Gigi a auzit întâmplător că este liber și este interesat de Kennedy Boateng”.

Mihai Stoica s-a felicitat şi pentru aducerea lui Ofri Arad, cel care a punctat decisiv cu Dinamo, în victoria cu 2-1. „Parcă nu îmi vine să cred. Jucăm și anul acesta în Europa. Trebuie să mai aștepte Dinamo! E mai greu să ajungi în Europa. Când ți se închid toate ușile, ai o singură variantă. O victorie meritată.

Mă bucur că golul calificării a fost marcat de Ofri Arad. Eu am avut încredere foarte mare, dar restul oamenilor nu. Eu văd ce alții nu văd. Și cu Toma am văzut. Am chef să mă laud în seara asta”, a mai spus oficialul.