Home | Fotbal | Liga 1 | Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă!

Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă!

Radu Constantin Publicat: 1 iunie 2026, 20:01

Comentarii
Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă!

Assad Al Hamlawi, după un gol marcat pentru Universitatea Craiova / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dacă toată lumea se aştepta ca Ştefan Baiaram să fie primul fotbalist care pleacă de la Craiova, pe piaţa de transferuri se anunţă o mare surpriză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Al-Ahly Cairo a făcut o ofertă oficială pentru Assad Al-Hamlawi, iar jucătorul ar fi anunţat clubul că-şi doreşte să plece, asta şi pentru că i s-a oferit un salariu de 1.500.000 de dolari! Banii sunt importanţi pentru atacantul Universităţii, care în Bănie are un venit lunar de 25,000 de euro.

„Al-Ahly Cairo a intensificat discuțiile cu jucătorul palestinian și cu reprezentantul său. Părțile au ajuns la un acord pentru un contract stagional de 1,5 milioane de dolari. Negocierile sunt în faza finală, iar atacantul a spus, în mod clar, că vrea să semneze cu Al-Ahly în perioada de transferuri“, a notat presa arabă, citată de sport.ro.

Al-Ahly Cairo este cel mai de succes și titrat club de fotbal din Africa şi este numit adesea “Real Madrid al Africii”. Al Ahly deține peste 150 de titluri oficiale, o performanţă în întreaga lume.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Observator
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Gică Hagi pregătește surprize pentru Georgia – România. Defensivă în trei și Florinel Coman vârf! Exclusiv
Fanatik.ro
Gică Hagi pregătește surprize pentru Georgia – România. Defensivă în trei și Florinel Coman vârf! Exclusiv
21:14

VideoJurnal Antena Sport | Start de 10 pentru Hagi
21:08

Georgia – România LIVE VIDEO (marţi, 20:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Gică Hagi revine pe banca echipei naţionale
21:04

EXCLUSIV“Nu am meritat să fim la Cupa Mondială”. Radu Drăgușin nu s-a ferit de cuvinte înainte de Georgia – România
20:30

LIVE TEXTFC Voluntari – Hermannstadt 0-0. Returul barajului pentru promovare/menținere în Liga 1
20:12

Supercomputerul a făcut 10.000 de simulări și a dat verdictul cu 10 zile înainte de Cupa Mondială. Cine câștigă
20:01

Vedeta care s-a accidentat după finala Champions League şi riscă să rateze Cupa Mondială
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer 2 Şi-a anunţat retragerea după barajul dramatic Farul – Chindia: “A fost ultimul meci” 3 NEWS ALERTOFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală 4 O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri 5 Un model OnlyFans i-a propus o noapte de amor eroului de la PSG, însă răspunsul a venit de la soția jucătorului! 6 Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile”
Citește și
Cele mai citite
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo
A semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractulA semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractul