Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă!

Dacă toată lumea se aştepta ca Ştefan Baiaram să fie primul fotbalist care pleacă de la Craiova, pe piaţa de transferuri se anunţă o mare surpriză.
Al-Ahly Cairo a făcut o ofertă oficială pentru Assad Al-Hamlawi, iar jucătorul ar fi anunţat clubul că-şi doreşte să plece, asta şi pentru că i s-a oferit un salariu de 1.500.000 de dolari! Banii sunt importanţi pentru atacantul Universităţii, care în Bănie are un venit lunar de 25,000 de euro.
„Al-Ahly Cairo a intensificat discuțiile cu jucătorul palestinian și cu reprezentantul său. Părțile au ajuns la un acord pentru un contract stagional de 1,5 milioane de dolari. Negocierile sunt în faza finală, iar atacantul a spus, în mod clar, că vrea să semneze cu Al-Ahly în perioada de transferuri“, a notat presa arabă, citată de sport.ro.
Al-Ahly Cairo este cel mai de succes și titrat club de fotbal din Africa şi este numit adesea “Real Madrid al Africii”. Al Ahly deține peste 150 de titluri oficiale, o performanţă în întreaga lume.
